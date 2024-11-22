"Працюємо і служимо": Зеленський розкритикував "вихідний" Ради через загрозу "Орешника" (відео)

Українські політики та держслужбовців не можуть влаштовувати вихідний, якщо немає повітряної тривоги, заявив президент Зеленський. Нардепи відповіли очільнику держави.

Верховна Рада, урядові установи, посольства, органи влади у столиці, в областях, районах та громадах не повинні зупиняти роботу, якщо немає сигналу повітряної тривоги. Політики та держслужбовці мають дослухатись до попереджень спецслужб про загрозу удару ракети РФ "Орешник", але це не привід влаштовувати зайвий вихідний. Про своє ставлення до скасування засідання Ради президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому звернення 22 листопада.

Глава держави згадав про депутатів Верховної Ради, для яких скасували засідання 22 листопада через начебто ймовірний обстріл новітньою ракетою РФ "Орешник". Політик пояснив, що протягом 1003 днів війни усі вже мали б вивчити протоколи безпеки і знають, як реагувати на сигнали повітряної тривоги. Тобто, слід йти в укриття, якщо є реальна загроза удару росіян. Якщо ж сигналу немає, то слід працювати — і народним депутатам, й іншим державним установам.

"І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо. У війні інакше не буває", — підсумував Зеленський.

Президент пояснив, що українців намагається залякати президент РФ Володимир Путіна і цьому не слід піддаватись. Він наголосив, що треба діяти так, щоб війна "поверталась додому, у Росію".

Крім того, на початку звернення президент Зеленський розповів, серед іншого, про розслідування удару РФ по Дніпру, під час якого росіяни застосували ракету "Орешник". Україна встановлює все більше деталей, про які згодом розповість журналістам, а також партнерам, до яких звернеться щодо додаткових засобів ППО, сказав він.

Заява Зеленського про Орешник — яка реакція нардепів

На виступ президента відреагував нардеп Олексій Гончаренко. На думку політика, президенту не слід дорікати Раді, урядовцям та посольствам, оскільки саме він відповідає за усі рішення в країні. Про це ж написав парламентар Ярослав Железняк. Він нагадав, що президентська партія "Слуга народу" має більшість у Раді, і повідомив, що голови фракцій просто отримали сповіщення про скасування засідання і ніякого обговорення не було.

РФ вдарила ракетою Орешник - коментар Гончаренка щодо Ради Фото: Скриншот РФ вдарила ракетою Орешник - коментар Железняка щодо Ради Фото: Скриншот

На сторінці Facebook спікера Руслана Стефанчука та у каналі лідера фракції "Слуг народу" Давида Арахамії поки що немає коментарів щодо заяви президента.

РФ вдарила ракетою Орешник — деталі

Зазначимо, зранку 21 листопада ЗС РФ вдарила по Дніпру ракетою, про тип якої спершу було мало що відомо. На відео з місця подій видно шість спалахів і рух засобів ураження, які падали вертикально зверху на один з районів міста. Повітряні сили повідомили, що, ймовірно, росіяни завдали удар балістичною міжконтинентальною ракетою. За кілька годин вийшов з заявою Володимир Путін, який повідомив, що це експериментальна ракета "Орешник" — балістична ракета середньої дальності. Джерела у американському уряді сказали західним ЗМІ, що таких ракет у РФ "жменька".

Увечері 21 листопада народний депутат Тарас Батенко повідомив, що засідання Верховної Ради скасували. З його слів, розвідка має інформацію про можливість удару "Орешником" по урядовому кварталу. Про скасування засідання також написав нардеп Олексій Гончаренко, який найперше зауважив, що очікував звіту уряду, але його тепер не відбудеться. Також він зауважив, що перерва триватиме до грудня.

Нагадуємо, Фокус поспілкувався з експертами, які розповіли деталі про ракету РФ "Орешник" і про те, як ставитись до попереджень Кремля про точку та час ударів.