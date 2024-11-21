Після Дніпра РФ може готувати удар по Верховній Раді: нардепи скасували засідання (відео)

На такі загрози має реагувати не стільки Україна, як міжнародне суспільство, вважає нардеп Тарас Батенко. Тим часом депутати вирішили не ризикувати і піти на перерву до початку грудня, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Російські окупанти найближчим часом можуть атакувати урядовий квартал в Києві. Зокрема, вдарити по будівлі Верховної Ради. Про це повідомив народний депутат України Тарас Батенко в ефірі проєкту "Говорить Великий Львів".

"Нас інформують про те, що є загроза найближчими днями ракетної атаки на Грушевського,5. Це — парламент України. Будемо бачити, чи станеться це, чи ні. Але я бачу, що Путін максимально підняв ставки", — сказав Батенко.

Він додав, що на це має реагувати не стільки Україна, як міжнародне суспільство.

Своєю чергою депутат Олексій Гончаренко заявив, що засідання Ради завтра, 22 листопада, не відбудеться.

"Засідання Ради завтра не відбудеться. Мала бути година запитань до Уряду, але тепер спитати Уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться. Наступне засідання Ради планується вже в грудні. Перепрацювалися", — повідомив Гончаренко.

Удар по Україні балістичною ракетою РФ "Орешник": що відомо

20 листопада повідомлялося, що РФ може готувати удар по Україні стратегічною ракетою РС-26 "Рубеж". Пуск планувався з полігону в Астраханській області. Саме з цієї причини, як припускають автори, могли з'явитися повідомлення від посольств США, Іспанії, Греції та Італії про тимчасове закриття.

21 листопада, за даними командування Повітряних сил, ЗС РФ атакували підприємства і критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів. В українському повітряному просторі, крім вже звичних ракет РФ, було зафіксовано міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області.

Удар по Дніпру новітньою російською балістичною ракетою "Орешник" експерти назвали ядерним попередженням. Росія могла таємно працювати над новою гіперзвуковою ракетою, але приховувала це, говорячи про РС-26 "Рубеж". Ракета "Орешник", про яку заявив Володимир Путін і яка вдарила по Дніпру, потрібна для психологічного тиску на Захід, вважають аналітики.

В Білому домі заявили, що США попереджали Україну про підготовку Росією удару новою ракетою. Після виступу президента РФ Володимира Путіна про застосування балістичної ракети "Орешник", українські соцмережі вибухнули мемами щодо назви ракети.