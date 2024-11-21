После Днепра РФ может готовить удар по Верховной Раде: нардепы отменили заседание (видео)

На такие угрозы должна реагировать не столько Украина, как международное общество, считает нардеп Тарас Батенко. Между тем депутаты решили не рисковать и уйти на перерыв до начала декабря, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Российские оккупанты в ближайшее время могут атаковать правительственный квартал в Киеве. В частности ударить по зданию Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат Украины Тарас Батенко в эфире проекта "Говорит Большой Львов".

"Нас информируют о том, что есть угроза ближайшими ракетной атаки на Грушевского,5. Это — парламент Украины. Будем видеть, произойдет это или нет. Но я вижу, что Путин максимально поднял ставки", — сказал Батенко.

Он добавил, что на это должна реагировать не столько Украина, как международное общество.

В свою очередь депутат Алексей Гончаренко заявил, что заседание Рады завтра, 22 ноября, не состоится.

"Заседание Рады завтра не состоится. Должен был быть час вопросов к Правительству, но теперь спросить Правительство об их глупых решениях не удастся. Следующее заседание Рады планируется уже в декабре. Переработались", — сообщил Гончаренко.

Удар по Украине баллистической ракетой РФ "Орешник": что известно

20 ноября сообщалось, что РФ может готовить удар по Украине стратегической ракетой РС-26 "Рубеж". Пуск планировался с полигона в Астраханской области. Именно по этой причине, как предполагают авторы, могли появиться сообщения от посольств США, Испании, Греции и Италии о временном закрытии

21 ноября, по данным командования Воздушных сил, ВС РФ атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра ракетами разных типов. В украинском воздушном пространстве кроме уже привычных ракет РФ была зафиксирована межконтинентальная баллистическая ракета из Астраханской области.

Удар по Днепру новейшей российской баллистической ракетой "Орешник" эксперты назвали ядерным предупреждением. Россия могла тайно работать над новой гиперзвуковой ракетой, но скрывала это, говоря о РС-26 "Рубеж". Ракета "Орешник", о которой заявил Владимир Путин и которая ударила по Днепру, нужна для психологического давления на Запад, считают аналитики.

В Белом доме заявили, что США предупреждали Украину о подготовке Россией удара новой ракетой. После выступления президента РФ Владимира Путина о применении баллистической ракеты "Орешник", украинские соцсети взорвались мемами относительно названия ракеты.