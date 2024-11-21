Удар РФ "Орешником" по Днепру был ядерным предупреждением, — ядерный эксперт

Несмотря на то, что российский удар был неядерным, ракета, похоже, несла полезную нагрузку "MIRV", то есть использовала несколько боеголовок для поражения отдельных целей, говорит эксперт.

Удар по Днепру новейшей российской баллистической ракетой "Орешник" был ядерным предупреждением, независимо от дальности ракеты. Об этом в комментарии CNN сказал ядерный эксперт, научный сотрудник ядерного проекта Осло Фабиан Хоффманн.

Как отметил эксперт, основное различие между межконтинентальными баллистическими ракетами и другими типами баллистических ракет заключается лишь в их соответствующей дальности. Как следует из названия, МБР могут преодолевать тысячи миль, пересекая континенты, тогда как баллистические ракеты имеют меньший и средний радиус действия.

"Вместо того, чтобы сосредотачиваться на дальности полета ракеты, важно сосредоточиться на взрывной мощности ракеты — известной как ее "полезный груз". Несмотря на то, что российский удар был неядерным, ракета, похоже, несла полезную нагрузку "MIRV", то есть использовала несколько боеголовок для поражения отдельных целей", — сказал Фабиан Хоффманн.

Он добавил, что в этом случае ядерная полезная нагрузка была заменена на неядерную, но использование этой ракеты имело целью отправить сообщение.

"Независимо от точной дальности ракеты, удар был сообщением о ядерной угрозе", — сказал Хоффман.

Напомним, что 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия испытала для удара по Днепру новейшую баллистическую ракету "Орешник".