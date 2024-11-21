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Мнения

"Орешник" подкачал: о чем говорит экстренное обращение Путина после атаки по Днепру

Похоже, после совершенной атаки и понимания, что сделал и какие могут быть последствия, при столько незначительном первичном эффекте, Путин решил изобрести неизвестный до этого тип ракеты.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 854
МБР Рс 26 Рубеж, межконтинентальная баллистическая ракета Рубеж, Рубеж рс 26
Фото: Defense Express | Рс 26 "Рубеж"

Орешник…

Сегодня путин нарисовался в эфире и сообщил о том, что россия применила по Украине некую новую баллистическую ракету "Орешник"…

Скажу так, за все те года, что я слежу за российским ВПК, ни одного раза ничего не слышал и близко даже, что называлось бы "Орешник"…

Но, что это за ракета?

Итак, дословно путин заявил, что: "Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено". Да, да, да, что-то подобное мы слышали про "Кинжалы", "Цирконы"… Кстати…

А какой смысл создавать новую гиперзвуковую ракету, когда есть "Кинжалы" и "Цирконы"? При этом ТТХ такие же – 10 Махов и даже больше у Х-47М2 "Кинжал", который успешно сбивается ЗРК Patriot и SAMP/T.

Тут подоплека вот в чем…

Примерно во второй половине дня по многим российским площадкам я наблюдал попытку оправдать удар по Днепру тем, что там применялась не МБР, которая ассоциируется с ядерным оружием, а баллистическая ракета средней дальности – БРСД. То есть, российская инфосреда получал указ преуменьшать значение того средства, которым был нанесен удар по Днепру.

А теперь, на арену выходит главный шизофреник всея россии и заявляет про некий гиперзвуковой "Орешник". Нет-нет-нет, это не была никакая МБР – это был обычный, конвенционный "Орешник".

Похоже, после совершенного и понимания, что сделал и какие могут быть последствия, при настолько незначительном первичном эффекте, после того как экспертиза точно укажет, что за ракета была применена по Днепру, у кое-кого в Кремле пятая точка сузилась до размеров ушка иголки и из нее тут же выпал "Орешник".

Ждем с нетерпением, когда эту чудо-ракету нам покажут, дабы сделать соответствующие выводы и не только. Ее же ведь покажут, правда?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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