"Орешник" подкачал: о чем говорит экстренное обращение Путина после атаки по Днепру

Орешник…

Сегодня путин нарисовался в эфире и сообщил о том, что россия применила по Украине некую новую баллистическую ракету "Орешник"…

Скажу так, за все те года, что я слежу за российским ВПК, ни одного раза ничего не слышал и близко даже, что называлось бы "Орешник"…

Но, что это за ракета?

Итак, дословно путин заявил, что: "Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено". Да, да, да, что-то подобное мы слышали про "Кинжалы", "Цирконы"… Кстати…

А какой смысл создавать новую гиперзвуковую ракету, когда есть "Кинжалы" и "Цирконы"? При этом ТТХ такие же – 10 Махов и даже больше у Х-47М2 "Кинжал", который успешно сбивается ЗРК Patriot и SAMP/T.

Тут подоплека вот в чем…

Примерно во второй половине дня по многим российским площадкам я наблюдал попытку оправдать удар по Днепру тем, что там применялась не МБР, которая ассоциируется с ядерным оружием, а баллистическая ракета средней дальности – БРСД. То есть, российская инфосреда получал указ преуменьшать значение того средства, которым был нанесен удар по Днепру.

А теперь, на арену выходит главный шизофреник всея россии и заявляет про некий гиперзвуковой "Орешник". Нет-нет-нет, это не была никакая МБР – это был обычный, конвенционный "Орешник".

Похоже, после совершенного и понимания, что сделал и какие могут быть последствия, при настолько незначительном первичном эффекте, после того как экспертиза точно укажет, что за ракета была применена по Днепру, у кое-кого в Кремле пятая точка сузилась до размеров ушка иголки и из нее тут же выпал "Орешник".

Ждем с нетерпением, когда эту чудо-ракету нам покажут, дабы сделать соответствующие выводы и не только. Ее же ведь покажут, правда?

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