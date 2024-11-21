"Орешнік" підвів: про що свідчить екстрене звернення Путіна після атаки по Дніпру

Орешнік...

Сьогодні путін намалювався в ефірі і повідомив про те, що росія застосувала по Україні якусь нову балістичну ракету "Орешнік"...

Скажу так, за всі ті роки, що я стежу за російським ВПК, жодного разу нічого не чув і близько навіть того, що називалося б "Орешнік"...

Але, що це за ракета?

Отже, дослівно путін заявив, що: "Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено". Так, так, так, щось подібне ми чули про "Кинджали", "Циркони"... До речі...

А який сенс створювати нову гіперзвукову ракету, коли є "Кинджали" і "Циркони"? При цьому ТТХ такі самі — 10 Махів і навіть більше у Х-47М2 "Кинджал", який успішно збивається ЗРК Patriot і SAMP/T.

Тут підґрунтя ось у чому...

Приблизно в другій половині дня на багатьох російських майданчиках я спостерігав спробу виправдати удар по Дніпру тим, що там застосовувалася не МБР, яка асоціюється з ядерною зброєю, а балістична ракета середньої дальності — БРСД. Тобто, російське інфосередовище отримувало указ применшувати значення того засобу, яким було завдано удару по Дніпру.

А тепер, на арену виходить головний шизофренік всієї Росії і заявляє про якийсь гіперзвуковий "Орешнік". Ні-ні-ні, це не була ніяка МБР — це був звичайний, конвенційний "Орешнік".

Схоже, після скоєного і розуміння, що зробив і які можуть бути наслідки, за такого незначного первинного ефекту, після того, як експертиза точно вкаже, що за ракету застосували по Дніпру, у декого в Кремлі п'ята точка звузилася до розмірів вушка голки, і з неї одразу ж випав "Орєшнік".

Чекаємо з нетерпінням, коли цю диво-ракету нам покажуть, щоб зробити відповідні висновки і не тільки. Її ж покажуть, правда?

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