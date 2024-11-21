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Думки

"Орешнік" підвів: про що свідчить екстрене звернення Путіна після атаки по Дніпру

Схоже, після здійсненої атаки і розуміння, що зробив і які можуть бути наслідки, за такого незначного первинного ефекту, Путін вирішив винайти невідомий до цього тип ракети.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 1549
МБР Рс 26 Рубеж, міжконтинентальна балістична ракета Рубеж, Рубеж рс 26
Фото: Defense Express | Рс 26 "Рубіж"

Орешнік...

Сьогодні путін намалювався в ефірі і повідомив про те, що росія застосувала по Україні якусь нову балістичну ракету "Орешнік"...

Скажу так, за всі ті роки, що я стежу за російським ВПК, жодного разу нічого не чув і близько навіть того, що називалося б "Орешнік"...

Але, що це за ракета?

Отже, дослівно путін заявив, що: "Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено". Так, так, так, щось подібне ми чули про "Кинджали", "Циркони"... До речі...

А який сенс створювати нову гіперзвукову ракету, коли є "Кинджали" і "Циркони"? При цьому ТТХ такі самі — 10 Махів і навіть більше у Х-47М2 "Кинджал", який успішно збивається ЗРК Patriot і SAMP/T.

Тут підґрунтя ось у чому...

Приблизно в другій половині дня на багатьох російських майданчиках я спостерігав спробу виправдати удар по Дніпру тим, що там застосовувалася не МБР, яка асоціюється з ядерною зброєю, а балістична ракета середньої дальності — БРСД. Тобто, російське інфосередовище отримувало указ применшувати значення того засобу, яким було завдано удару по Дніпру.

А тепер, на арену виходить головний шизофренік всієї Росії і заявляє про якийсь гіперзвуковий "Орешнік". Ні-ні-ні, це не була ніяка МБР — це був звичайний, конвенційний "Орешнік".

Схоже, після скоєного і розуміння, що зробив і які можуть бути наслідки, за такого незначного первинного ефекту, після того, як експертиза точно вкаже, що за ракету застосували по Дніпру, у декого в Кремлі п'ята точка звузилася до розмірів вушка голки, і з неї одразу ж випав "Орєшнік".

Чекаємо з нетерпінням, коли цю диво-ракету нам покажуть, щоб зробити відповідні висновки і не тільки. Її ж покажуть, правда?

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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