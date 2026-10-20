Третья попытка взять Доброполье: Путин овладел городом в мечтах — что на самом деле

Доброполье…

После того, как накануне так называемый начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил так называемому президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Доброполья в Донецкой области, стоит прояснить ситуацию, которая развивается в районе этого города.

Прежде всего очевидно, что после взятия Покровско-Мирноградской агломерации командование РОВ возложило на плечи ГВ "Центр" задачу в течение 2026 года взять под контроль Доброполье. С учетом интенсификации боевых действий на Добропольском направлении можно отметить минимум три фазы отложенных дедлайнов, а именно: весенняя наступательная кампания, летняя, завершившаяся заменой командующего ГВ "Центр" Валерия Солодчука на Андрея Иванаева, после чего был установлен третий дедлайн по захвату Доброполья в этом году.

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Андрей Иванаев сразу же стал показывать, "как нужно воевать", отправляя подразделения сосредоточенных на этом направлении 2-й и 51-й ОВА в мясные штурмы в режиме нон-стоп. И вот, два с половиной месяца как резко возросшие у группировки потери, при наличии лишь тактического продвижения, следует чем-то оправдывать. И этим оправданием стал очередной и весьма масштабный кредит по Доброполью.

Напомню, что сначала было объявлено, что Доброполье в "окружении", а затем о его "захвате". На самом же деле ситуация несколько иная. Ну или не несколько…

Противник пытается охватить Доброполье с трех сторон, с востока, юга и запада, частично испытывая надежды закрыть город еще и с севера.

С востока, где в основном сосредоточены силы и средства 51-й ОВА, враг уперся в Билецкое, пояс малых сел и рельефно-ландшафтных препятствий. В частности, в районе Билецкого противнику крайне тяжело дается продвижение на Черниговку и Светлое, защищенные за трассой 05-15 терриконом шахты "Билецкая", самой шахтой и множеством балок и шлакоотстойников. Причем это еще и речная зона, Водяная, Куличка.

Это вынуждает врага постоянно разделять силы и средства на берега, разрезая/рассредоточивая ресурс.

Противник на сегодняшний день контролирует Шевченко и Мятишево. По сути, это южный берег балки Водяной Яр и через Приветное они пытаются прорваться к Водянскому пруду и балке Кумочка южных окраин Водянского.

С южного направления РОВ пытаются для охвата Доброполья выйти на Доброполье малое по дороге 518 с попытками закрепиться в районе овощной базы "Перспектива" и СТРУМ с.Доброполье. Но этот охват у противника пока отмечается инфильтрации, но не контролем территорий.

Также были попытки по Лисьей балке прорваться к южным окраинам Доброполья в Железнодорожном районе. Как бы это странно не звучало, но снова через район кладбища. Также не получилось.

Что до северного направления, то РОВ испытывают надежды выйти по реке Бык, по обоим берегам, через Ананьевскую греблю, на шлакоотстойник "Добропольской" ДПЕК, одноименную шахту и просочиться в Солнечный микрорайон, по южному берегу. По северному, их задача выйти на Ганновку с закреплением и использованием садового кооператива "Ветерок" для дальнейшей инфильтрации. Но вот только Бык и шахта Алмазная им в этом вопросе представляют серьезную преграду.

На сегодняшний день РОВ пытаются инфильтроваться в город малыми группами, но в самом городе их зон контроля нет. Противник сосредоточил силы и средства двух общевойсковых армий и приданных для усиления подразделений других формирований, для захвата маленького городка площадью меньше 20 км²! Причем захват этого города РОВ пытались осуществить еще в августе 2025-го. Провал дедлайна за дедлайном привел к тому, что приходится этот городок противнику захватывать в кредит.

Ситуация в районе Доброполья очень сложная и у российских оккупантов тут сосредоточено чрезмерно большое количество сил и средств, но ярким показателем их потенциала является то, что план по захвату этого города вышел уже за пределы года активных боевых действий, а дедлайны как не выполнялись, так и не выполняются.

Доброполье продолжает держать оборону.

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