Баллистика и конкретизация СПР…

В ходе выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине министр обороны Украины Евгений Хмара отметил, что Россия производит одну баллистическую ракету каждые пять часов, что далеких от реальности людей повергло в шок. Из хорошего, Евгений Хмара отметил, что только за последние месяцы Украина поразила 16 российских комплексов ОТРК "Искандер" и ЗРК С-300/400.

Собственно, ничего удивительного в этом нет, ведь мы уже не первый год наблюдаем за наращиванием Россией производства 9М723 от одной ракеты в 2–3 недели в 2021-м до 2–3 ракет в сутки. И именно такое наращивание темпов производства баллистических ракет ярко демонстрирует то, что мировые производители противоракет серьезно тормозят.

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На сегодняшний день Россия имеет возможность в год произвести только ракет модификации 9М723 более тысячи. Для перехвата тысячи 9М723 необходимо в среднем 2 000 противоракет PAC-3.

В свою очередь производственные мощности Lockheed Martin позволяют производить около 750 противоракет типа PAC-3. Единственным лицензированным производителем в мире этих противоракет является Япония, но мощности Mitsubishi Heavy Industries не превышают 50–60 ракет в… год! Кроме того, законодательство Японии запрещает ей продавать оружие странам, находящимся в состоянии войны.

То есть тысяча баллистических ракет 9М723, с потребностью их перехвата в 2 000 ракет при общемировом годовом производстве противоракет PAC-3 чуть более 800. Но это не все.

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Новая ракета каждые 5 часов: РФ наращивает темпы производства баллистики, — Хмара

К баллистическим ракетам, которыми Россия обстреливает Украину, относятся также 5В55 (С-300) и 48Н6ДМ (С-400). Поэтому баллистических угроз намного больше, чем тысяча ракет. Но и даже это еще не все.

Когда говорят о ракетных угрозах для Украины, у нас постоянно используется слово "баллистическая", акцентируя внимание на типе ракеты. Но, на мой взгляд, это неправильная формулировка проблемы и угрозы в целом, поскольку мы говорим о ракетах, которые могут сбивать только такие системы, как Patriot или SAMP/Т, а таких средств террора у России больше и не все из них исключительно баллистические.

Напомню, что Х-22/32 сбивает только Patriot или SAMP/Т. Ракеты 3М22 "Циркон" и 3М55 "Оникс", не являющиеся баллистическими, сбивает только Patriot или SAMP/Т. Ракета Х47М2 "Кинжал", аэробаллистическая, о которой все как-то позабыли, также сбивается только Patriot или SAMP/Т, если ей, конечно, удается обойти РЭБ "Лима".

Поэтому, на мой взгляд, куда уместнее терминология — Сложные для перехвата ракеты (СПР).

Второй момент, если уже говорить об угрозах, то следует делать акцент именно на СПР, поскольку это значительно расширяет понимание глубины проблемы.

И третье, практически уже апокалиптическое – мы говорим об угрозах СПР от России, но не следует забывать о том, что эти же угрозы не просто исходят, а каждый день накапливаются у Северной Кореи и Ирана.

А потому, суммарно, мир на сегодняшний день с треском проигрывает тираниям и диктатурам гонку СПР и противоракет.

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