Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что РФ производит одну баллистическую ракету каждые пять часов. В то же время Украина наносит удары по вражеским пусковым установкам — только за последние месяцы Украина нанесла удары по 16 таким целям.

Россия усиливает удары баллистическими и крылатыми ракетами по Украине, а также наращивает производство этого оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине, сообщает United24 Media.

Балистическая ракета каждые пять часов

Министр сообщил, что Россия производит одну баллистическую ракету каждые пять часов и работает над увеличением этих темпов. Он также добавил, что только за прошлый месяц РФ запустила 153 баллистические ракеты по Украине.

"Каждые пять часов враг запускает одну баллистическую ракету и продолжает наращивать этот темп. Главными целями России являются гражданское население и гражданская инфраструктура", — заявил Хмара.

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Украина наносит удары по пусковым установкам

В то же время глава Минобороны отметил, что Украина не только пытается сбивать баллистические ракеты, которыми РФ атакует мирные города, но и наносит удары по российским пусковым установкам. В частности, по его словам, только за последние месяцы Украина нанесла удары по 16 пусковым установкам "Искандер" и С-400.

"Мы также будем работать над тем, чтобы ограничить возможности России по производству оружия. По этой причине оборонно-промышленные объекты противника входят в число наших целей", — подчеркнул Хмара.

Напомним, что в 2027 году Россия планирует задействовать против Украины 20 млн беспилотников, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Также Фокус писал, что Кремль продолжает накапливать и модернизировать ракеты различных типов. РФ удалось накопить около 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет.