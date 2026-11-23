Міністр оборони України Євген Хмара розповів, що РФ виробляє одну балістичну ракету кожні п'ять годин. Водночас Україна атакує ворожі пускові установки — тільки за останні місяці Україна вдарила по 16 таких цілях.

Росія збільшує удари балістичними та крилатими ракетами по Україні, а також нарощує виробництво цієї зброї. Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні, повідомляє United24 Media.

Балістична ракета кожні п'ять годин

Міністр розповів, що Росія виробляє одну балістичну ракету кожні п'ять годин і працює над пришвидшенням цих темпів. Він також додав, що лише упродовж минулого місяця РФ запустила 153 балістичні ракети по Україні.

"Кожні п’ять годин ворог випускає одну балістичну ракету і продовжує прискорювати цей темп. Головними цілями Росії є цивільне населення та цивільна інфраструктура", – заявив Хмара.

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Україна б'є по пускових установках

Водночас очільник Міноборони зазначив, що Україна не лише намагається збивати балістичні ракети, якими РФ атакує мирні міста, але й переслідує російські пускові установки. Зокрема, за його словами, лише за останні місяці Україна вдарила по 16 пускових установках "Іскандер" та С-400.

"Ми також працюватимемо над зменшенням можливостей Росії виробляти зброю. З цієї причини оборонно-промислові об’єкти противника є серед наших цілей", – наголосив Хмара.

Нагадаємо, у 2027 році Росія планує використати проти України 20 млн безпілотників, розповів єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Також Фокус писав, що Кремль продовжує накопичувати та модернізовувати ракети різних типів. РФ вдалося накопичити близько 700 балістичних ракет та кілька тисяч крилатих ракет.