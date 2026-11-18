За словами Андрюса Кубілюса, ЄС готує мільярдне фінансування для закупівлі озброєння, аби Україна змогла протистояти російським ударам.

У 2027 році Росія планує використати проти України 20 млн безпілотників. Щоб Київ міг протистояти російським ударам, ЄС готує мільярдне фінансування для закупівлі озброєння. Про це розповів єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс під час спілкування із журналістами у Брюсселі.

Кубілюс розповів, що оборонна позика для України у розмірі 60 мільярдів євро на 2026-2027 роки докорінно змінює ситуацію та гарантує швидкі й прогнозовані поставки.

"Досвід цього року показав, що позика на підтримку оборони України — у розмірі 60 мільярдів євро на 2026-2027 роки — докорінно змінює ситуацію; такої ж думки дотримуються й українці", — зазначив Кубілюс.

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Він додав, що до кінця року виділять всі заплановані 28,3 мільярда євро. Зараз ЄС готується використати решту коштів (31,7 мільярда євро) на потреби оборони у 2027 році.

У 2027 росіяни близько 20 мільйонів дронів проти України

Євросоюз уже розробляє графік фінансування на 2027 рік на суму 14,4 мільярда євро. За ці кошти планують закупівлі безпілотників та боєприпасів. Це дозволить почати виділяти кошти вже з січня 2027 року без будь-яких пауз.

У структурі потреб України в озброєнні частка безпілотників стрімко зростає: на початку 2026 року вона становила 31%, а у 2027-му сягне 62%.

"За прогнозами України, цього року росіяни використають близько 10 мільйонів дронів, а наступного — близько 20 мільйонів. Україна, за підтримки ЄС, має забезпечити відповідний рівень протидії. І вона його забезпечить", — сказав Кубілюс.

Він наголосив на необхідності нарощування виробництва озброєнь у ЄС, щоб постачання відбулися саме у 2027 році, а не у 2028-му чи 2029-му.

Підтримка України

"Інструмент скоординованої підтримки України (ICSUA) допоможе Україні підтримувати обороноздатність протягом усього 2027 року завдяки закупівлі всього необхідного для її захисту — насамперед засобів ППО, зокрема систем для застосування та протидії безпілотникам, засобів радіоелектронної боротьби, ракет і боєприпасів", — заявив єврокомісар.

Також Кубілюс повідомив, що новий Оборонно-промисловий пакт між ЄС та Україною та програма позик SAFE на 21 млрд євро сприятимуть нарощуванню європейських виробничих потужностей і створенню спільних оборонних спроможностей.

Нагадаємо, Фокус писав, що Росія випробовує реактивний дрон "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год. Через високу швидкість таких цілей дронам-перехоплювачам складно ефективно їх знищувати.

Також ми повідомляли, що росіяни можуть застосовувати нову тактику ударів дронами "шахед" по Україні. Особливістю такої тактики є відключення реактивного двигуна безпілотника безпосередньо перед ударом.