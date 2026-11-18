Реактивний дрон "Герань-6" зможе розвивати швидкість до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину.

Росія випробовує реактивний дрон "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год. Через високу швидкість таких цілей дронам-перехоплювачам складно ефективно їх знищувати, розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Про модернізацію швидкості дрона "Герань-6" депутат розповів, що це дані української розвідки. За ними Росія наразі проводить дослідне випробування цього дрона. Він зможе розвивати швидкість до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину.

"Ми маємо бути до цього готові", — наголосив Веніславський.

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Він підкреслив важливість посилення української ППО, розвитку ракет "земля — повітря" та "повітря — повітря" й залучення можливостей партнерів, щоб збільшити кількість таких ракет.

За його словами, засоби повітряного нападу, якими нині Росія атакує Україну, зокрема "Герань-5" і "Герань-6", уже не схожі на безпілотники початку війни. Веніславський назвав їх фактично крилатими ракетами. Цей тип озброєння, за його словами, першою продемонструвала Україна, а президент назвав його "дроном-ракетою". Зараз же Росія, як розповів нардеп, максимально нарощує використання таких апаратів.

Малогабаритна крилата ракета "Герань-5" Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Висока швидкість дронів ускладнює їхнє збиття

Реактивні "шахеди" й інші реактивні дрони летять зі швидкістю від 500 до 1000 км/год, як і крилаті ракети, пояснив він. Тому їх складно збивати навіть реактивними перехоплювачами. Якщо ціль летить зі швидкістю близько 800 км/год, перехоплювач має рухатися щонайменше із такою ж швидкістю. За таких умов, як зазначив Веніславський, ефективно кінетично знищувати цілі надзвичайно складно.

Найефективнішим засобом проти реактивних цілей він назвав системи ППО, тобто ракетні технології, ракети "земля — повітря" та "повітря — повітря". Це може бути літак, який ракетами збиває реактивні "шахеди", або наземна система ППО.

Водночас, за словами Веніславського, з перехоплювачами теж є хороші результати. Масово їх поки не застосовують, бо це дуже складне технологічне завдання. Нардеп зазначив, що українські виробники постійно демонструють нові перехоплювачі та випробовують їх. Веніславський припускає, що перехоплювачі суттєво покращать динаміку знищення повітряних цілей.

Нагадаємо, Фокус писав, що Головне управління розвідки Міноборони України дослідило нову модифікацію російського безпілотника "Герань-5" — К5-К. Апарат має вищу швидкість польоту, а в його конструкції виявили 93 електронні компоненти іноземного виробництва.

Також ми писали, що в Україні можуть відновити світломаскування, сказав радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов. Причина такого рішення — масові пуски дронів "Герань-5" з оптичною системою навігації "Сусанін".