Деталі із США і китайський двигун: ГУР розкрило характеристики модифікації "Герань-5"

Головне управління розвідки Міноборони України дослідило нову модифікацію російського безпілотника "Герань-5" — К5-К. Апарат має вищу швидкість польоту, а в його конструкції виявили 93 електронні компоненти іноземного виробництва.

Про результати дослідження ГУР повідомило на порталі War&Sanctions, де також опублікувало інтерактивну 3D-модель безпілотника та інформацію про його складові.

За даними розвідки, російські війська почали застосовувати нову модифікацію на початку осені 2026 року для ударів по українських містах. За аеродинамічною схемою та тактико-технічними характеристиками цей апарат уже можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.

Фахівці ГУР дослідили один зі зразків, який після застосування майже неушкодженим приземлився на території України.

К5-К має довжину 4 метри та розмах крил 3 метри. Для порівняння, звичайна "Герань-5" має довжину 6,5 метра та розмах крил 3,2 метра.

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Розробники також змінили аеродинамічні характеристики фюзеляжу, щоб збільшити швидкість і висоту польоту. Верхня межа висоти зросла з 5 до 6 км, а крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Під час окремих маневрів максимальна швидкість може сягати 1000 км/год.

Дальність польоту залишилася на рівні 1000 км, а вага бойової частини — 90 кг. У дослідженому екземплярі розвідники виявили термобаричну бойову частину ТББЧ-90.

Складові модифікації безпілотника Фото: Скриншот

Авіоніка безпілотника аналогічна тій, яку використовують в останніх версіях реактивного БпЛА "Герань-4 Сікер". Зокрема, йдеться про польотний контролер, інерціальну навігаційну систему SADRA seeker із модулем МОХ, копію 16-елементної антени Harxon GI-006, трекер і mesh-модем.

Також у конструкції виявили оптико-електронну кореляційну систему "Сусанин". Вона порівнює зображення з камери з еталонним зображенням, збереженим у пам'яті мікрокомп'ютера. Це дає змогу контролювати відповідність маршруту безпілотника заданому напрямку від точки запуску до цілі.

У дослідженій модифікації замість оптичних датчиків система використовує камеру подвійного діапазону. Блок обробки зображень побудований на мікрокомп'ютері Coke Pi — китайському аналогу Raspberry Pi.

Схожий блок під назвою "Сосиска", але з іншою функцією — захоплення та відстеження перехоплювачів, — раніше виявили в безпілотнику "Гербера-2".

Силову установку "Герані-5 К5-К" становить турбореактивний двигун ТРД-200, який збирають в Алабузі з китайських комплектуючих.

Окрему увагу розвідка приділила іноземній електроніці. Серед 93 виявлених компонентів 52 виготовлені американськими компаніями, ще 10 — китайськими та 10 — швейцарськими виробниками.

За інформацією ГУР, Росія намагається приховувати маркування електронних деталей, зокрема цифрових сигнальних процесорів DSP виробництва Texas Instruments та інерціальних модулів Murata.

У розвідці зазначили, що санкційні обмеження ускладнюють російські ланцюги постачання, збільшуючи ціни на компоненти, строки їх отримання та ризики зриву поставок.

Нагадаємо, радник президента України з розвитку оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що у Києві час від часу активуються російські радіоретранслятори, які забезпечують онлайн-канал для оперативного коригування ударів безпілотників Shahed.

Також раніше ми писали про те, які зміни Росія внесла у свої ударні безпілотники, зокрема в модель "Герань-5".