Детали из США и китайский двигатель: ГУР раскрыло характеристики модификации "Герань-5"

Главное управление разведки Минобороны Украины изучило новую модификацию российского беспилотника "Герань-5" — К5-К. Аппарат обладает более высокой скоростью полёта, а в его конструкции обнаружили 93 электронных компонента иностранного производства.

О результатах исследования ГУР сообщило на портале War&Sanctions, где также опубликовало интерактивную 3D-модель беспилотника и информацию о его компонентах.

По данным разведки, российские войска начали применять новую модификацию в начале осени 2026 года для нанесения ударов по украинским городам. По аэродинамической схеме и тактико-техническим характеристикам этот аппарат уже можно классифицировать как малогабаритную крылатую ракету.

Специалисты ГУР исследовали один из образцов, который после применения почти не поврежденный приземлился на территории Украины.

К5-К имеет длину 4 метра и размах крыльев 3 метра. Для сравнения: обычная "Герань-5" имеет длину 6,5 метра и размах крыльев 3,2 метра.

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Разработчики также изменили аэродинамические характеристики фюзеляжа, чтобы увеличить скорость и высоту полета. Верхний предел высоты вырос с 5 до 6 км, а крейсерская скорость превышает 450 км/ч. При выполнении отдельных маневров максимальная скорость может достигать 1000 км/ч.

Дальность полета осталась на уровне 1000 км, а вес боевой части — 90 кг. В исследованном экземпляре разведчики обнаружили термобарическую боевую часть ТББЧ-90.

Компоненты модификации беспилотника Фото: Скриншот

Авионика беспилотника аналогична той, что используется в последних версиях реактивного БПЛА "Герань-4 Сикер". В частности, речь идет о полетном контроллере, инерциальной навигационной системе SADRA seeker с модулем МОХ, копии 16-элементной антенны Harxon GI-006, трекере и mesh-модеме.

Кроме того, в конструкции обнаружили оптико-электронную корреляционную систему "Сусанин". Она сравнивает изображение с камеры с эталонным изображением, сохраненным в памяти микрокомпьютера. Это позволяет контролировать соответствие маршрута беспилотника заданному направлению от точки запуска до цели.

В исследуемой модификации вместо оптических датчиков система использует двухдиапазонную камеру. Блок обработки изображений построен на базе микрокомпьютера Coke Pi — китайского аналога Raspberry Pi.

Подобный блок под названием "Сосиска", но с другой функцией — обнаружение и отслеживание перехватчиков, — ранее был обнаружен в беспилотнике "Гербера-2".

Силовая установка "Герани-5 К5-К" состоит из турбореактивного двигателя ТРД-200, который собирают в Алабуге из китайских комплектующих.

Особое внимание разведка уделила иностранной электронике. Среди 93 обнаруженных компонентов 52 изготовлены американскими компаниями, ещё 10 — китайскими и 10 — швейцарскими производителями.

По данным ГУР, Россия пытается скрыть маркировку электронных компонентов, в частности цифровых сигнальных процессоров DSP производства Texas Instruments и инерциальных модулей Murata.

В разведке отметили, что санкционные ограничения затрудняют работу российских цепочек поставок, приводя к росту цен на компоненты, увеличению сроков их получения и повышению рисков срыва поставок.

Напомним, советник президента Украины по развитию оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что в Киеве время от времени активируются российские радиоретрансляторы, обеспечивающие онлайн-канал для оперативной корректировки ударов беспилотников Shahed.

Кроме того, ранее мы писали о том, какие изменения Россия внесла в свои ударные беспилотники, в частности в модель "Герань-5".