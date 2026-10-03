"Шахеды" могут корректировать курс прямо над Киевом: "Флеш" сообщил о российских ретрансляторах

В Киеве периодически включаются российские радиоретрансляторы, которые создают оперативный онлайн-канал для корректировки ударов дронов Shahed.

Благодаря им противник может поражать сложные и точечные цели — например, средства ПВО и объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил советник президента Украины по развитию оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, в столице периодически работают от одного до трёх вражеских ретрансляторов Mesh-сети. Они создают временный канал связи, который существенно снижает эффективность городской системы РЭБ.

"Сейчас я настаиваю на том, что в Киеве включаются радиоретрансляторы МЭШ противника, которые обеспечивают временный краткосрочный канал управления "Шахедами" для корректировки ударов. Их немного. Возможно, 1–3. Такие ретрансляторы трудно найти, но искать нужно. Пока они есть, закрытие города средствами РЭБ не будет эффективным", — подчеркнул эксперт.

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Сергей Бескрестнов подчеркнул, что без стабильного управления в момент атаки поразить точечные объекты — такие как опоры или ванты мостов — практически невозможно. В качестве примера он привёл управляемый удар по зданию СБУ, во время которого в небе не было других БПЛА-ретрансляторов, а также результаты анализа последних атак на мосты столицы.

В частности, эксперт предупредил о прямой угрозе для украинской противовоздушной обороны.

"Пока будет существовать онлайн-управление "Шахедами", под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО", — отметил он.

В то же время эксперт добавил, что после тщательного исследования обломков сбитых БПЛА других секретных средств связи (в частности, LTE или спутниковых систем "Рассвет") специалисты ничего не обнаружили. Поэтому поиск и нейтрализация этих нескольких вражеских ретрансляторов остаются первоочередной задачей для обеспечения безопасности Киева.

Напомним, около семи утра 3 октября мэр Киева сообщил об ударе по Северному мосту. На видео с места происшествия видно, что вражеский дрон попал в опору, когда по мосту ехали автомобили.

Кроме того, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Южный мост, который после предыдущих вражеских атак 1 октября уже оставался закрытым для автомобилей и поездов метро.