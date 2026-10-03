Россияне обстреляли Северный мост в Киеве, движение перекрыто, — Кличко

Около семи утра мэр Киева сообщил об ударе по Северному мосту. На видео с места происшествия видно, что вражеский дрон попал в опору, когда по мосту ехали автомобили.

Виталий Кличко сообщил, что в настоящее время движение по мосту перекрыто. На Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса.

Транспорт курсирует с отклонением от расписания.

Движение автобусов №№ 21, 73, 101, 114 возобновлено по обычным маршрутам. Однако в движении троллейбусов произошли изменения:

На левом берегу, №№ 29, 30, 31, 47 — от ул. Милославской до Дарницкой площади;

На правом берегу, №№ 29, 30, 31, 47 — от железнодорожной платформы "Куреневка", ст. м. "Лукьяновская", ул. Кадетский гай и ст. м. "Минская" до ст. м. "Почайна".

Воздушные силы Украины тем временем сообщили, что в ночь на 3 октября (с 18:00 2 октября) противник нанёс удары 157 ударными БПЛА типа Shahed (45 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Видео дня

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, средствами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 131 вражеский БПЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 точках, а также падение обломков сбитых целей в 5 точках.

Кроме того, утром враг нанёс удар по Одесской области с использованием баражирующих боеприпасов типа "Бандероль". Последствия удара уточняются.

Атака продолжается, в воздушном пространстве ещё несколько вражеских БПЛА.

Напомним, в Верховной Раде обсуждают, как обеспечить сообщение между правым и левым берегами Киева в случае серьезного повреждения мостов через Днепр. Среди предложенных вариантов — паромные и понтонные переправы, увеличение количества автобусов и ограничение движения частного транспорта.

2 октября российские оккупанты вновь обстреляли Южный мост. После предыдущих вражеских атак 1 октября мост уже оставался закрытым для автомобилей и поездов метро.