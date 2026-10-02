Россия вновь ударила по Южному мосту в Киеве: появились первые подробности

Российские оккупанты вновь обстреляли Южный мост, который после предыдущих вражеских атак 1 октября уже оставался закрытым для автомобилей и поездов метро.

Российские войска нанесли очередной удар по Южному мосту. На место происшествия срочно выехали экстренные и спасательные службы для оценки масштабов новых повреждений и ликвидации последствий попадания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Официальные данные о характере разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняются соответствующими городскими службами.

Отметим, что это уже не первая атака на мост за короткий промежуток времени. В течение 1 октября российские беспилотники несколько раз наносили удары по Южному мосту. Утром сообщалось о двух попаданиях вблизи его опорной части. Позже стало известно об ударе по дорожному полотну.

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