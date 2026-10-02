Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві: з'явилися перші деталі

Російські окупанти знову поцілили у Південний міст, який після попередніх ворожих атак за 1 жовтня вже залишався закритим для автомобілів та поїздів метро.

Російські війська завдали чергового удару по Південному мосту. На місце події терміново вихали екстрені та рятувальні служби для оцінки масштабів нових пошкоджень і ліквідації наслідків влучання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Офіційні деталі щодо характеру руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюються відповідними міськими службами.

Зазначимо, що це вже не перша атака на міст за короткий час. Протягом 1 жовтня російські безпілотники кілька разів били по Південному мосту. Вранці повідомлялося про два влучання поблизу його опорної частини. Пізніше стало відомо про удар по дорожньому полотну.

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