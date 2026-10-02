Если мосты Киева будут повреждены: в Раде назвали варианты сообщения между берегами Днепра

В Верховной Раде обсуждают, как обеспечить сообщение между правым и левым берегами Киева в случае серьезного повреждения мостов через Днепр. Среди предложенных вариантов — паромные и понтонные переправы, увеличение количества автобусов и ограничение движения частного транспорта.

Как заявил в комментарии изданию "Телеграф" народный депутат Юрий Крейденко, вопрос об альтернативном сообщении со столицей уже активно обсуждается на заседаниях парламентского комитета по вопросам транспорта. Одним из основных вариантов рассматривается запуск паромов через Днепр. Отдельные переправы могут использоваться для грузовиков с продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, а другие — для пассажиров.

Среди возможных маршрутов называют сообщение от района "Славутич" до Почтовой площади. На правом берегу пассажиры смогут пересаживаться на метро. В то же время паромные переправы рассматриваются именно как альтернатива на случай, если часть мостов станет непригодной для использования.

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План переправ через Днепр Фото: Insider

Понтонные переправы и общественный транспорт

Еще одним временным решением могут стать понтонные переправы. В то же время, по словам депутата, они не смогут полностью заменить мосты по пропускной способности. Также в случае проблем с мостами предлагают увеличить количество автобусов. На переправах может быть введено реверсное движение — количество полос для разных направлений будут менять в зависимости от транспортного потока.

При этом приоритет планируется отдать общественному транспорту и экстренным службам.

Велосипеды и ограничения для автомобилей

Среди прочих предложений — создание велосипедных хабов возле станций метро "Славутич", "Выдубичи", "Арсенальная" и "Левобережная". Это должно позволить части киевлян преодолевать проблемные участки без использования автомобилей. Отдельно обсуждается возможность введения так называемых "четных и нечетных часов" для водителей. По этому принципу время, когда автомобиль сможет пересекать мост, будет зависеть от последней цифры его номерного знака.

В настоящее время речь идет именно о вариантах, которые обсуждаются в парламентском комитете. Окончательное решение о том, какие из них могут быть применены в Киеве в случае повреждения мостов, пока не принято.

Напомним, сегодня российские оккупанты вновь обстреляли Южный мост. После предыдущих атак противника 1 октября мост уже оставался закрытым для автомобилей и поездов метро.

В столице произошел транспортный коллапс из-за закрытия моста, а жена дяди Жоры записала видеообращение к полиции, обвинив ее в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по регулированию дорожного движения.