Якщо мости Києва пошкодять: у Раді назвали варіанти сполучення між берегами Дніпра

У Верховній Раді обговорюють, як забезпечити сполучення між правим і лівим берегами Києва у разі серйозного пошкодження мостів через Дніпро. Серед запропонованих варіантів — поромні та понтонні переправи, збільшення кількості автобусів і обмеження руху приватного транспорту.

Як заявив в коментарі виданню "Телеграф" народний депутат Юрій Крейденко, питання альтернативного сполучення столиці вже активно почали обговорювати на засіданнях парламентського комітету з питань транспорту. Одним з основних варіантів розглядають запуск поромів через Дніпро. Окремі переправи можуть використовуватися для вантажівок із продуктами, ліками та товарами першої потреби, а інші — для пасажирів.

Серед можливих маршрутів називають сполучення від району "Славутич" до Поштової площі. На правому березі пасажири зможуть пересідати на метро. Водночас поромні переправи розглядають саме як альтернативу на випадок, якщо частина мостів стане непридатною для використання.

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План переправ через Дніпро Фото: Insider

Понтонні переправи та громадський транспорт

Ще одним тимчасовим рішенням можуть стати понтонні переправи. Водночас, за словами депутата, вони не зможуть повністю замінити мости за пропускною здатністю. Також у разі проблем із мостами пропонують збільшити кількість автобусів. На переправах можуть запроваджувати реверсний рух — кількість смуг для різних напрямків змінюватимуть залежно від транспортного потоку.

При цьому пріоритет планують залишити за громадським транспортом та екстреними службами.

Велосипеди та обмеження для автомобілів

Серед інших пропозицій — створення велосипедних хабів біля станцій метро "Славутич", "Видубичі", "Арсенальна" та "Лівобережна". Це має дозволити частині киян перетинати проблемні ділянки без використання автомобілів. Окремо обговорюють можливість запровадження так званих "парних і непарних годин" для водіїв. За таким принципом час, коли автомобіль зможе перетинати міст, залежатиме від останньої цифри його номерного знака.

Наразі йдеться саме про варіанти, які обговорюють у парламентському комітеті. Остаточне рішення щодо того, які з них можуть бути застосовані у Києві в разі пошкодження мостів, не ухвалено.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти знову поцілили у Південний міст. Після попередніх ворожих атак 1 жовтня міст вже залишався закритим для автомобілів та поїздів метро.

У столиці був транспортний колапс через закриття мосту, а дружина дяді Жори записала відеозвернення до поліції й звинуватили її в неналежній праці з регулювання руху.