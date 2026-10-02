Дружина дяді Жори "наїхала" на поліцію через транспортний колапс у Києві: які претензії (відео)

Наталя Мичковська, дружина популярного українського актора дяді Жори, яка займається кар’єрою тренерки та експертки в галузі здорового способу життя, звернулась у відео до Нацполіції. Жінку не влаштовує транспортний колапс у Києві.

У своєму відеозверненні у соцмережі Наталя Мичковська не підбираючи лексики заявила, що поліціянти замість того, щоб розвантажувати затори, регулюючи рух, займаються "виловом людей".

"Де регулювальники? Вони разом з ТЦК сховались по кущах та ловлять людей", — заявила Мичковська.

Жінка обурилась, що після ударів РФ по мостах рух у Києві дуже складний, а поліціянти, нібито, не долучаються до допомоги автовласникам. Мичковська чекає відповіді та пояснень від Нацполіції, адже позначила тегом акаунт поліціянтів у Threads.

Варто додати, що в поліції і ТЦК не коментували її відео на момент публікації новини.

Видео дня

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні знову вдарили по Південному мосту в Києві. На місце події терміново вихали екстрені та рятувальні служби для оцінки масштабів нових пошкоджень і ліквідації наслідків влучання.

Нагадаємо, Фокус писав: