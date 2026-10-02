Лівий берег переїжджає на правий: мережа вибухнула мемами про мости у Києві (фото)
У соцмережах спалахнула хвиля гумору та сарказму через суттєві транспортні складнощі та обмеження руху на Південному мосту столиці внаслідок ударів дронами РФ.
Мешканці Києва масово діляться смішними картинками, вигадуючи альтернативні та цікаві способи переправи з лівого берега Дніпра на правий.
Користувачі жартують про паромні переправи біля Південного мосту та пересування через річку на надувних бананах. Дехто іронічно пропонує "скинутися ОСББ" і просто сплавити свій житловий будинок баржею на інший берег, а інші "відкривають" нові пішохідні переходи, простуючи перекритими автошляхами з пакетами "АТБ".
Не менш популярними стали заклики до киян "по можливості купити новий міст" та жарти про політ над містом на парашуті.
Південний міст перекрили
2 жовтня у Києві виникли серйозні труднощі з транспортним сполученням між лівим і правим берегами Дніпра. На кількох важливих мостах запровадили обмеження руху, що спричинило затори та зміни в роботі громадського транспорту.
На тлі транспортного колапсу в Києві зросла вартість послуг таксі. За інформацією місцевих каналів, ціна окремих поїздок доходить до 2300 грн.
Нагадаємо:
- Київ готує нову схему руху мостами після пошкоджень.
- Фокус проаналізував карту пропозицій квартир в Києві – частина орендарів через обстріли та транспортні труднощі переїжджають в інші області або перебираються за місто.
Крім того, очільник столиці Кличко зазначив, що після вчорашніх атак метрополітен готовий відновити рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги.