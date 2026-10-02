Лівий берег переїжджає на правий: мережа вибухнула мемами про мости у Києві (фото)

У соцмережах спалахнула хвиля гумору та сарказму через суттєві транспортні складнощі та обмеження руху на Південному мосту столиці внаслідок ударів дронами РФ.

Мешканці Києва масово діляться смішними картинками, вигадуючи альтернативні та цікаві способи переправи з лівого берега Дніпра на правий.

Жарт про те, що кияни освоюють нові види транспорту через Дніпро Фото: Threads

Користувачі жартують про паромні переправи біля Південного мосту та пересування через річку на надувних бананах. Дехто іронічно пропонує "скинутися ОСББ" і просто сплавити свій житловий будинок баржею на інший берег, а інші "відкривають" нові пішохідні переходи, простуючи перекритими автошляхами з пакетами "АТБ".

Мем про пішохода з Позняків, який іде Південним мостом із пакетом "АТБ" Фото: Threads

Не менш популярними стали заклики до киян "по можливості купити новий міст" та жарти про політ над містом на парашуті.

Мем про те, як мешканці скинулися ОСББ, щоб переправити свій будинок з лівого на правий берег Фото: Threads Жарт із соцмереж про екстремальний переліт через Дніпро Фото: Threads Реакція киянки на меми про Південний міст, який знаходиться поруч із її будинком Фото: Threads Заклик користувача соцмереж до киян із пропозицією придбати новий міст Фото: Threads Жарт про роботу паромної переправи біля Південного мосту для переправлення киян через Дніпро Фото: Threads Жарт про переїзд усієї житлової багатоповерхівки з лівого берега на правий Фото: Threads

Південний міст перекрили

2 жовтня у Києві виникли серйозні труднощі з транспортним сполученням між лівим і правим берегами Дніпра. На кількох важливих мостах запровадили обмеження руху, що спричинило затори та зміни в роботі громадського транспорту.

Видео дня

На тлі транспортного колапсу в Києві зросла вартість послуг таксі. За інформацією місцевих каналів, ціна окремих поїздок доходить до 2300 грн.

Нагадаємо:

Київ готує нову схему руху мостами після пошкоджень.

Фокус проаналізував карту пропозицій квартир в Києві – частина орендарів через обстріли та транспортні труднощі переїжджають в інші області або перебираються за місто.

Крім того, очільник столиці Кличко зазначив, що після вчорашніх атак метрополітен готовий відновити рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги.