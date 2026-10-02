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Лівий берег переїжджає на правий: мережа вибухнула мемами про мости у Києві (фото)

жарти про південний міст
Українці сміються з того, як їм добиратись на інший берег Києва після атак РФ | Фото: колаж Фокус

У соцмережах спалахнула хвиля гумору та сарказму через суттєві транспортні складнощі та обмеження руху на Південному мосту столиці внаслідок ударів дронами РФ.

Мешканці Києва масово діляться смішними картинками, вигадуючи альтернативні та цікаві способи переправи з лівого берега Дніпра на правий.

Мем про киян на надувному банані посеред Дніпра
Жарт про те, що кияни освоюють нові види транспорту через Дніпро
Фото: Threads

Користувачі жартують про паромні переправи біля Південного мосту та пересування через річку на надувних бананах. Дехто іронічно пропонує "скинутися ОСББ" і просто сплавити свій житловий будинок баржею на інший берег, а інші "відкривають" нові пішохідні переходи, простуючи перекритими автошляхами з пакетами "АТБ".

Мем про пішохода з Позняків на Південному мості в Києві
Мем про пішохода з Позняків, який іде Південним мостом із пакетом "АТБ"
Фото: Threads

Не менш популярними стали заклики до киян "по можливості купити новий міст" та жарти про політ над містом на парашуті.

Мем житловий будинок пливе на баржі через Дніпро в Києві
Мем про те, як мешканці скинулися ОСББ, щоб переправити свій будинок з лівого на правий берег
Фото: Threads
Мем політ на парашуті як спосіб дістатися з лівого на правий берег
Жарт із соцмереж про екстремальний переліт через Дніпро
Фото: Threads
Скриншот допису з соцмереж про Південний міст у Києві
Реакція киянки на меми про Південний міст, який знаходиться поруч із її будинком
Фото: Threads
Скриншот тредсу з пропозицією купити новий міст у Києві
Заклик користувача соцмереж до киян із пропозицією придбати новий міст
Фото: Threads
Фото мем із паромом біля Південного мосту в Києві
Жарт про роботу паромної переправи біля Південного мосту для переправлення киян через Дніпро
Фото: Threads
Мем помаранчевий житловий будинок пливе на баржі через Дніпро
Жарт про переїзд усієї житлової багатоповерхівки з лівого берега на правий
Фото: Threads
Мем житловий будинок пливе на баржі через Дніпро в Києві
Мем політ на парашуті як спосіб дістатися з лівого на правий берег
Скриншот допису з соцмереж про Південний міст у Києві
Скриншот тредсу з пропозицією купити новий міст у Києві
Фото мем із паромом біля Південного мосту в Києві
Мем помаранчевий житловий будинок пливе на баржі через Дніпро

Південний міст перекрили

2 жовтня у Києві виникли серйозні труднощі з транспортним сполученням між лівим і правим берегами Дніпра. На кількох важливих мостах запровадили обмеження руху, що спричинило затори та зміни в роботі громадського транспорту.

Видео дня

На тлі транспортного колапсу в Києві зросла вартість послуг таксі. За інформацією місцевих каналів, ціна окремих поїздок доходить до 2300 грн.

Нагадаємо:

Крім того, очільник столиці Кличко зазначив, що після вчорашніх атак метрополітен готовий відновити рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги.