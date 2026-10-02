Метро у Києві готові запустити під час тривог, але є нюанс, — Кличко

Метрополітен столиці може працювати під час жовтої тривоги. Мер Києва Віталій Кличко після засідання Ради оборони Києва заявив, що це стосується "зеленої" гілки метрополітену.

Очільник столиці зазначив, що метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури.

Також на засіданні Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві.

"Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки. З урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами в місті", — написав Кличко.

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За його словами, пропозиції Ради оборони надані центральним органам влади.

Нагадаємо, після вчорашніх атак окупантів РФ у Києві сьогодні почався транспортний колапс. Рух обмежили на кількох ключових мостах, через що утворилися затори, а громадський транспорт почав працювати за зміненими маршрутами.

На тлі транспортного колапсу в Києві помітно подорожчали послуги таксі. За даними місцевих каналів, вартість окремих поїздок сягає 2300 грн.

А в коментарі Фокусу експерт з питань ЖКГ та інфраструктури Олег Попенко проінформував, як блокування руху між берегами Дніпра на кількох мостах Києва може вплинути на життєздатність і бюджет столиці.