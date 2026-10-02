Таксі по 2300 грн — не межа: що чекає на Київ з перекриттям ключових мостів

Київ може зупинитися. Експерт прокоментував ситуацію з транспортним сполученням столиці.

Блокування руху між берегами Дніпра на кількох мостах Києва, що призвело до транспортного колапсу і заторів, може вплинути на життєздатність і бюджет столиці. Під загорозою — робота підприємств, доступ людей до лікарень і шкіл, сплата податків, ускладнення роботи комунальних та екстрених служб. Про це в коментарі Фокусу заявив експерт з питань ЖКГ та інфраструктури Олег Попенко.

За його словами, наслідки обмеження руху через ключові переправи безпосередньо позначаться на економічній активності міста.

Чим ризикує Київ через транспортний колапс

Попенко звернув увагу, що транспортний колапс впливає не лише на ускладнення руху пасажирів, логістики і ціноутворення місцевих перевізників.

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Олег Попенко , експерт з ЖКГ

Це не лише питання того, скільки часу люди витратять на дорогу. Уявіть собі, що це може напряму вплинути навіть на виплату податків. Тому що люди не зможуть добиратись на роботу. Зупиняться виробництва.

За його словами, якщо працівники не можуть нормально дістатися до своїх робочих місць, це впливає на роботу підприємств та загальну економічну активність.

"Тобто фактично логістично Київ нівелює всі свої можливості", — зазначив Попенко.

Проблема стосується не лише працівників підприємств. Через ускладнене сполучення мешканцям може бути складніше потрапити до медичних закладів та навчальних установ.

"Люди не зможуть добиратись в медичні центри, в лікарні, поліклініки. Вони не зможуть добиратись в школу.. Все це зупиняється", — пояснив експерт.

На його думку, за такого розвитку подій йдеться вже не просто про затори чи необхідність пішки долати мости.

"Тобто фактично ми кажемо з вами за повноцінну зупинку роботи міста. А не тільки те, що там люди будуть пішки ходити через міст", — наголосив Попенко.

Проблема стосується і військової логістики

Окремо Попенко звернув увагу на ризики для логістики, пов’язані з обмеженнями руху Південним мостом.

"А ще ми кажемо за військову логістику, тому що Південний міст відповідав за логістику військового транспорту", — заявив експерт.

За його словами, обмеження руху через міст можуть впливати не лише на транспортну систему столиці, а й на ширшу логістику.

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"Це впливає не тільки на систему роботи Києва, а взагалі це все українська проблема", — наголосив Попенко.

Комунальним службам буде складніше реагувати на аварії

Окремим ризиком є робота комунальних та аварійних служб. Якщо частина переправ через Дніпро недоступна або рух ними суттєво обмежений, бригадам складніше оперативно переміщатися між берегами.

"Звісно, а як набиратися будуть комунальні служби, наприклад, у випадку якихось аварій на тому чи іншому березі", — зазначив Попенко.

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За його словами, виникає питання, чи достатньо бригад можна буде оперативно залучити на кожному з берегів.

"Тому що там немає, я впевнений, що немає ніяких розрахунків, що скільки потрібно бригад тримати на правому чи на лівому березі", — сказав експерт.

У разі аварії на міських мережах це може стати додатковою проблемою для служб, які повинні швидко дістатися до місця пошкодження.

"Тоді у випадку якихось комунальних аварій, зокрема водоканалів, якось потрібно добиратись. І це також величезна проблема, що буде стояти перед комунальними службами", — пояснив Попенко.

Він окремо наголосив, що йдеться не лише про пасажирський транспорт, а й міську інфраструктуру загалом.

"Звісно, служби якось повинні добиратись з берега на берег. І це таке величезна проблема", — підсумував експерт.

Транспортний колапс у Києві — що відомо

Як Фокус вже повідомляв, у Києві 2 жовтня виник масштабний транспортний колапс через обмеження та перекриття руху на ключових мостах через Дніпро. У першій половині дня серйозні проблеми виникли одразу на Південному, Патона та Метро-мостах. Через це утворилися великі затори, громадський транспорт працює за зміненими маршрутами, а пасажири змушені витрачати значно більше часу на дорогу між правим і лівим берегами.

Станом на 13:00 транспорт курсує Північним мостом через перекриття руху на Подільському мостовому переході, повідомляє КМДА. Водночас автобуси №№ 111, 110, 112 відновили рух за власними схемами. Тож транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Автобус 1-М тимчасово змінив рейс.

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"Тимчасово змінили рух автобуси №№ 22, 91 у напрямку лівого берега. Рух організовано мостом Патона через перекриття руху Дарницьким мостом у напрямку лівого берега", — пишуть в КМДА.

Маршрут у напрямку правого берега:

просп. Миколи Бажана-Дніпровська набережна-вул. Березняківська-вул. Юрія Шумського-вул. Петра Радзіня-Дарницький автомобільно-залізничний міст-Наддніпрянське шосе-бульв. Миколи Міхновського-Голосіївський просп., а далі за власними маршрутами.

Зазначимо, що ситуація на мостах впливає не лише на автомобілістів і пасажирів громадського транспорту. Обмеження руху ускладнюють роботу метро, рятувальних та аварійних служб.

Тим часом, внаслідок транспортного колапсу в Києві, суттєво зросли ціни на таксі. Як повідомляють місцеві канали, за поїздку водії просять до 2300 грн.