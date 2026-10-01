Третій удар за день по стратегічному об'єкту Києва: на Південному мосту нова пожежа (відео)

Росія втретє за день ударила по Південному мосту в Києві, влучивши в дорожнє полотно, після чого там спалахнула пожежа.

У четвер увечері російські війська завдали чергового удару по Південному мосту в Києві. Це вже третє влучання по стратегічному об'єкту столиці впродовж однієї доби. Про удар о 21:50 повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце", — зазначив мер столиці.

Інформація щодо постраждалих та подальшого режиму руху транспорту уточнюється.

За попередньою інформацією, на місці нового прильоту виникла пожежа. Наразі екстрені та комунальні служби прямують до мостового переходу для ліквідації наслідків атаки та оцінки руйнувань.

Видео дня

О 22:18 мер Києва Віталій Кличко повідомив про нові наслідки влучання безпілотника в Південний міст. За попередніми даними, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту через Південний міст зупинений.

До речі, в мережі поширюється відео пожежі на Південному мосту у Києві, зняте з вагона метро.

Зазначимо, що перші дві атаки на споруду відбулися ще вранці. О 12:41 Віталій Кличко інформував про прильоти двох ворожих безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту. У момент одного з ударів об 11:30 мостом якраз проїжджав пасажирський поїзд метрополітену. Як повідомляли у КМДА, внаслідок вибухової хвилі через систему вентиляції до салону вагонів потрапив пил. На щастя, пасажири та машиніст не постраждали, а скло й конструкції поїзда лишилися цілими. Потяг одразу відправили до електродепо для огляду.

Місцеві медіа оприлюднили відео моменту влучання "шахеда" в колону Південного мосту в Києві, а на іншому записі видно уламки безпілотника, розкидані по проїзній частині переправи.

Нагадаємо, удар РФ по Південному мосту може свідчити про зміну підходів до ведення війни, вважає політолог Вадим Денисенко. Він заявив, що російська сторона могла порушити негласну домовленість щодо мостів через Дніпро. За його словами, РФ може перевіряти, чи здатні нові реактивні "Шахеди" вивести міст із ладу серією ударів в одну ділянку. Водночас Денисенко наголосив, що один удар навряд чи здатен зруйнувати таку конструкцію, тоді як повторні атаки можуть мати інший ефект.

Також ми писали, що російські війська 1 жовтня завдали удару по Павлограду, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа в адміністративній будівлі ДТЕК. За даними місцевої влади, на місці працюють рятувальники, є потерпілий.