Шахед влетів у колону Південного мосту в Києві: метро і наземний транспорт зупинили (відео)

Південний міст у Києві потрапив під удар безпілотників 1 жовтня. Було зафіксовано два влучання поблизу опорної частини споруди. Рух метро та наземного громадського транспорту переправою припинено.

Російські окупанти застосували безпілотники проти однієї з ключових транспортних артерій столиці. У четвер, 1 жовтня, Південний міст у Києві дістав два удари – обидва поблизу опорної частини споруди. Про це повідомляє мер Віталій Кличко.

"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту", – розповів Кличко.

За словами мера, сполучення мостом тимчасово перерване як для підземки, так і для наземного громадського транспорту, а працівники КП "Київавтошляхміст" вже виїхали обстежувати споруду після атаки.

Місцеві медіа оприлюднили відео, на якому "шахед" заходить безпосередньо в колону мосту, після чого лунає вибух. Ще на одному записі видно уламки безпілотника, розкидані по проїзній частині переправи.

Видео дня

Оцінювати наслідки влучань доручено спеціалістам комунального підприємства "Київавтошляхміст". До завершення обстеження рух мостом не відновлюють.

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