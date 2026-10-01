П'ять областей без електрики після обстрілів РФ: чи буду вводити графіки відключення

Частина мешканців п'яти областей залишилася без електрики через бойові дії та удари по енергообʼєктах. Графіки відключень поки не застосовують, однак у Міненерго попереджають, що ситуація може швидко змінитися.

Бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру знеструмили частину споживачів у п'яти регіонах – Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За словами Некрасова, там, де це дозволяє безпекова обстановка, аварійні команди вже взялися до відновлення. Він зазначив, що енергетики докладають максимум, аби повернути світло в домівки українців якнайшвидше, а ремонти не припиняються ні вдень, ні вночі.

Посадовець звернув увагу, що застосування обмежень поки скасовано, проте гарантувати стабільність у кожному регіоні неможливо. Він порадив орієнтуватися на актуальні дані операторів систем розподілу. Саме вони першими повідомляють про зміни.

Видео дня

Окремо заступник міністра звернувся до українців із проханням ощадливіше ставитися до споживання у вечірній період – з 17:00 до 21:00. Він пояснив, що саме такий підхід знижує навантаження на енергосистему в години пік.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися кадри з київського метро, де панує майже повна темрява. Водночас зупинився і наземний електротранспорт столиці.

Крім того, масована атака на Київ у ніч на 30 вересня підтвердила найгірші сценарії: РФ перейшла до системних ударів по енергетиці, пошкоджень дістали Трипільська ТЕС і ТЕЦ-5. Експерти в комментарі "Фокусу" розповіли, чому столичне енергокільце не встигли повністю відновити ще до цього обстрілу, чому кожен новий удар ускладнює ремонти та що буде з графіками й опаленням, якщо атаки не припиняться.