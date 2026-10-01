Пять областей без электричества после обстрелов РФ: буду ли вводить графики отключения

Часть жителей пяти областей осталась без электричества из-за боевых действий и ударов по энергообъектам. Графики отключений пока не применяются, однако в Минэнерго предупреждают, что ситуация может быстро измениться.

Боевые действия и российские атаки на энергетическую инфраструктуру привели к отключению электроэнергии у части потребителей в пяти регионах — Кировоградской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По словам Некрасова, там, где это позволяет обстановка с безопасностью, аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Он отметил, что энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев, а ремонтные работы ведутся круглосуточно.

Чиновник отметил, что ограничения пока отменены, однако гарантировать стабильность в каждом регионе невозможно. Он посоветовал ориентироваться на актуальные данные операторов систем распределения. Именно они первыми сообщают об изменениях.

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Кроме того, заместитель министра обратился к украинцам с просьбой более экономно относиться к потреблению электроэнергии в вечернее время — с 17:00 до 21:00. Он пояснил, что именно такой подход снижает нагрузку на энергосистему в часы пик.

Ранее сообщалось, что в сети появились кадры из киевского метро, где царит почти полная темнота. В то же время остановился и наземный электротранспорт столицы.

Кроме того, массированная атака на Киев в ночь на 30 сентября подтвердила самые худшие сценарии: РФ перешла к системным ударам по энергетике, повреждения получили Трипольская ТЭС и ТЭЦ-5. Эксперты в комментарии "Фокусу" рассказали, почему столичную энергосеть не успели полностью восстановить ещё до этого обстрела, почему каждый новый удар затрудняет ремонтные работы и что будет с графиками и отоплением, если атаки не прекратятся.