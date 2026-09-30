Экстренные отключения в Киеве: остановился электротранспорт, в метро пропал свет (видео)

В сети распространяются видео, на которых в киевском метро царит почти полная темнота. Также остановился наземный общественный электротранспорт.

В КГГА подтвердили, что из-за экстренных отключений электроэнергии временно не курсирует наземный электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах столицы. В "Киевпастрансе" просят пассажиров учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

"Также временно приостановлено движение трамваев № 1, 3 и троллейбусов №№ 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 22-К, 23, 26, 27, 30, 35, 41. Движение трамваев № 11, 12, 14, 15, 16, 19 организовано до Подольского депо", — сообщают в КГГА.

В Минэнерго сообщили, что в результате многочисленных атак противника на энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Видео дня

"Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — отметили в министерстве. Там советуют украинцам следить за актуальной информацией об отключениях на официальных ресурсах своего оператора системы распределения.

Ранее Фокус сообщал, что по указанию "Укрэнерго" компания "ДТЭК" проводит экстренные отключения электроэнергии в столице.

Как уже сообщалось, после массированных атак со стороны РФ 29 сентября без света остались жители пяти областей Украины: Донецкой, Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой.