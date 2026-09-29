В Украине — отключение света: в 5 областях уже нет электричества

29 сентября плановых отключений не прогнозируется, однако в ряде областей из-за последствий российских атак сохраняются локальные отключения электроэнергии. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение.

В Украине 29 сентября из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру остаются без электричества часть потребителей в пяти областях. В то же время применение плановых ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. По данным "Укрэнерго" , новые отключения электроэнергии после обстрелов произошли в 5 областях. Там, где это позволяет обстановка с безопасностью, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы.

Где 29 сентября отключено электричество

Последствия российских атак продолжают сказываться на электроснабжении в нескольких регионах.

Часть потребителей остается без электроэнергии в:

Донецкой области; Харьковской области; Сумской области; Житомирской области; Винницкой области.

В Ровно и Сумах обесточивание

В центральной части Ровно произошло аварийное отключение электроэнергии. Начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль сообщил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей.

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"Аварийное отключение электроэнергии произошло в центральной части Ровно. В настоящее время энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в домах жителей Ровно", — написал он.

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В районе Сум также зафиксировали аварийное отключение электроэнергии из-за вооруженной агрессии РФ. "Сумыоблэнерго" сообщило о работах по восстановлению электроснабжения.

Информацию о причине отключения по конкретному адресу жители Сум могут проверить в личном кабинете E-Svitlo и на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключения".

Будут ли графики отключений 29 сентября

По данным Минэнерго, введение ограничений на электроснабжение сегодня не прогнозируется.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому в "Укрэнерго" рекомендуют следить за сообщениями своего оператора системы распределения — облэнерго.

Речь идет именно о возможных изменениях в конкретных регионах, поскольку аварийные ситуации после атак могут возникать локально.

Потребление электроэнергии сократилось

В "Укрэнерго" отметили, что общее потребление электроэнергии имеет тенденцию к снижению.

По состоянию на утро 29 сентября потребление было на 5 % ниже, чем в это же время предыдущего дня — понедельника, 28 сентября.

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Одной из причин стала ясная погода во всех регионах. Благодаря этому бытовые солнечные электростанции работают эффективнее, в результате чего сокращается объем электроэнергии, потребляемой потребителями из общей сети.

В то же время суточный максимум потребления 28 сентября пришелся на вечер. По уровню он был таким же, как максимум предыдущего рабочего дня — пятницы, 25 сентября.

Когда лучше включать мощную технику

"Укрэнерго" рекомендует перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00, ведь именно в это время, с учетом погодных условий, промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

В связи с этим потребителей просят экономно расходовать электроэнергию в вечернее время — с 17:00 до 22:00.

Напомним, что отключение электроэнергии затронет не только квартиры, предупредил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко в комментарии изданию "Фокус". Он рассказал, какие городские системы зависят от электричества.