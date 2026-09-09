Лучшие зарядные станции для холодильника: 3 модели, которые удивили во время тестов (фото)

Мощности современных крупных и сверхкрупных зарядных станций достаточно для питания холодильника во время отключения света, однако тестирование показало, что не все модели одинаково эффективны.

Эксперты портала CNET протестировали 19 мощных портативных электростанций, подключив их к стандартному холодильнику, и выделил 3 модели, которые лучше всего справились с поставленной задачей.

Fossibot 3600 Pro

Fossibot 3600 Pro Фото: FOSSiBOT

Зарядная станция Fossibot 3600 Pro показала лучшие результаты в категории XL и в целом, обеспечив работу тестового холодильника в течение 44,65 часов, то есть почти два дня. Более того, она превзошла модель Oupes Mega 5, которая на бумаге выглядит более вместительной.

Как поясняется в издании, Oupes Mega 5 расходовала 1730,22 Вт·ч только на поддержание работы своего инвертора, тогда как Fossibot 3600 Pro потратила на это всего 860,03 Вт·ч, что позволило ей питать холодильник почти на час дольше, несмотря на меньший аккумулятор. Это демонстрирует более высокую энергоэффективность при работе с циклическими нагрузками холодильника.

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Цена Fossibot 3600 Pro — от 74 999 грн до 79 999 грн.

Bluetti AC200L

Bluetti AC200L Фото: TechRadar

Зарядная станция Bluetti AC200L оказалась значительно мощнее, чем можно было ожидать, учитывая ее вес и габариты. При емкости аккумулятора всего 2048 Вт·ч она обеспечивала работу тестового холодильника в течение 29,27 часа.

Также стоит учитывать долю энергии, расходуемой на внутренние нужды. Bluetti AC200L расходовала на собственную работу всего 22,16 % энергии, тогда как Anker Solix F3800 Plus около 46,63 %.

Таким образом, Bluetti AC200L превзошла несколько зарядных станций серии XL со значительно более емкими аккумуляторами, в том числе Anker Solix F3000 (3072 Вт·ч), которая проработала 28,97 часа, Pecron E3600LFP (3072 Вт·ч), которая проработала 28,15 часа, и Anker Solix F3800 Plus (3840 Вт·ч) с показателем в 25,68 часа.

Цена Bluetti AC200L — от 56 000 грн до 78 000 грн.

Anker Solix C2000 Gen 2

Anker Solix C2000 Gen 2 Фото: Anker

Зарядная станция Anker Solix C2000 Gen 2 также имеет емкость 2048 Вт·ч и демонстрирует более высокую энергоэффективность, чем многие модели серии XL. В ходе тестов она обеспечивала питание холодильника в течение 27,4 часа.

Хотя показатели Anker Solix C2000 Gen 2 немного ниже, чем у Bluetti AC200L, она по-прежнему значительно превосходит сверхбольшую модель Anker Solix F3800 Plus, несмотря на почти вдвое меньший размер аккумулятора.

Цена Anker Solix C2000 Gen 2 — от 51 500 грн до 62 999 грн.

Напомним, недавно компания Anker представила зарядную станцию Solix C300 DC для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов.

Фокус также сообщал, что компания Bluetti выпустила три новые зарядные станции: Elite 30 mini, Elite 100 mini и Elite 200 mini.