Найкращі зарядні станції для холодильника: 3 моделі, які здивували під час тестів (фото)

Потужності сучасних великих та надвеликих зарядних станції достатньо, щоб живити холодильник під час відключення, світла, проте тестування показало, що не всі моделі однаково ефективні.

Експерти порталу CNET випробували 19 потужних портативних електростанцій, підключивши їх до стандартного холодильника, та виділили 3 моделі, які найкраще впорались з поставленим завданням.

Fossibot 3600 Pro

Fossibot 3600 Pro Фото: FOSSiBOT

Зарядна станція Fossibot 3600 Pro показала найкращі результати у категорії XL та загалом, забезпечивши роботу тестового холодильника протягом 44,65 годин, тобто майже два дні. Ба більше, вона перевершила модель Oupes Mega 5, яка на папері виглядає більшою за ємністю.

Як пояснюють у виданні, Oupes Mega 5 витрачала 1730,22 Вт·год лише на те, щоб підтримувати роботу свого інвертора, тоді як Fossibot 3600 Pro витратила на це лише 860,03 Вт·год, що дозволило їй живити холодильник майже на годину довше, незважаючи на менший акумулятор. Це демонструє кращу енергоефективність при обробці циклічних навантажень холодильника.

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Ціна Fossibot 3600 Pro — від 74 999 грн до 79 999 грн.

Bluetti AC200L

Bluetti AC200L Фото: TechRadar

Зарядна станція Bluetti AC200L виявилась значно потужнішою, ніж можна було очікувати від її ваги та габаритів. При ємності акумулятора всього 2048 Вт·год вона підтримувала роботу тестового холодильника впродовж 29,27 години.

Також варто враховувати відсоток енергії, що витрачається на внутрішні потреби. Bluetti AC200L витратила на власну роботу всього 22,16% енергії, тоді як Anker Solix F3800 Plus витрачала близько 46,63%.

Таким чином Bluetti AC200L перевершила кілька зарядних станцій XL зі значно більшими батареями, включаючи Anker Solix F3000 (3072 Вт·год), яка пропрацювала 28,97 години, Pecron E3600LFP (3072 Вт·год), яка витримала 28,15 години, та Anker Solix F3800 Plus (3840 Вт·год) з її показником в 25,68 години.

Ціна Bluetti AC200L — від 56 000 грн до 78 000 грн.

Anker Solix C2000 Gen 2

Anker Solix C2000 Gen 2 Фото: Anker

Зарядна станція Anker Solix C2000 Gen 2 також має ємність 2048 Вт·год та демонструє кращу енергоефективність, ніж багато моделей XL. В ході тестів вона живила холодильник протягом 27,4 години.

Хоча результат Anker Solix C2000 Gen 2 трохи менший, ніж у Bluetti AC200L, вона все ще значно перевершує надвелику модель Anker Solix F3800 Plus, попри на майже вдвічі менший розмір акумулятора.

Ціна Anker Solix C2000 Gen 2 — від 51 500 грн до 62 999 грн.

Нагадаємо, нещодавно Anker представила зарядну станцію Solix C300 DC для смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів.

Фокус також повідомляв, що Bluetti випустила три нові зарядні станції Elite 30 mini, Elite 100 mini та Elite 200 mini.