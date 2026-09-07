Компактна та недорога зарядна станція: Bluetti випустила нову модель Elite 100 mini (фото)

Компанія Bluetti представила на IFA 2026 серію портативних електростанцій Elite mini, що включає моделі Elite 30 mini, Elite 100 mini та Elite 200 mini.

Лінійка Bluetti Elite mini вирізняється портативністю та відносно доступними цінами. З трьох портативних електростанцій наразі лише Elite 100 mini доступна для придбання, зазначає Notebookcheck.

Bluetti Elite 100 mini

Bluetti Elite 100 mini Фото: Bluetti

Bluetti Elite 100 mini оснащена LiFePO₄ акумулятором ємністю 1004 Вт·год, який забезпечує номінальну вихідну потужність 700 Вт та пікову потужність до 1400 Вт. Виробник обіцяє збереження щонайменше 80% початкової ємності після 6000 циклів зарядки.

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Що стосується портів, Bluetti Elite 100 mini має 3 виходи змінного струму (700 Вт) із сертифікованим часом перемикання ДБЖ менше 10 мс, 2 порти USB-C (140 Вт та 65 Вт), 1 порт прикурювача (120 Вт), 1 порт USB-A (15 Вт) та 2 порти DC5521 (загалом 96 Вт).

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Зарядна станція має габарити 235 x 215 x 290 мм та важить близько 10,7 кг. Також є вбудований світлодіодний індикатор з режимами теплого, холодного та SOS. Через застосунок Bluetti можна отримати кілька додаткових функцій, як от дистанційний запуск, режим сну та таймер для живлення за розкладом.

Ціна Bluetti Elite 100 mini — 429 доларів (близько 19 110 грн).

Bluetti Elite 30 mini та Bluetti Elite 200 mini

Bluetti Elite 100 mini Фото: Bluetti

Характеристики та ціни Bluetti Elite 30 mini та Elite 200 mini поки не розкриті. Відомо лише, що Elite 30 mini пропонує акумулятор LFP ємністю 288 Вт·год та вихідну потужність 300 Вт, тоді як Elite 200 mini має акумулятор LFP ємністю 2009 Вт·год та номінальну вихідну потужність 1600 Вт.

Очікується, що Elite 30 mini та Elite 200 mini офіційно надійдуть у продаж в січні 2027 року.

Нагадаємо, Anker представила відносно недорогу портативну електростанцію Solix S2000 у Європі.

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