Компактная и недорогая зарядная станция: Bluetti выпустила новую модель Elite 100 mini (фото)

Компания Bluetti представила на выставке IFA 2026 серию портативных электростанций Elite mini, в которую входят модели Elite 30 mini, Elite 100 mini и Elite 200 mini.

Линейка Bluetti Elite mini отличается портативностью и относительно доступными ценами. Из трех портативных электростанций на данный момент в продаже доступна только Elite 100 mini, отмечает Notebookcheck .

Bluetti Elite 100 mini

Bluetti Elite 100 mini Фото: Bluetti

Bluetti Elite 100 mini оснащена аккумулятором LiFePO₄ емкостью 1004 Вт·ч, который обеспечивает номинальную выходную мощность 700 Вт и пиковую мощность до 1400 Вт. Производитель обещает сохранение не менее 80 % первоначальной емкости после 6000 циклов зарядки.

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Что касается портов, Bluetti Elite 100 mini имеет 3 выхода переменного тока (700 Вт) с сертифицированным временем переключения ИБП менее 10 мс, 2 порта USB-C (140 Вт и 65 Вт), 1 порт прикуривателя (120 Вт), 1 порт USB-A (15 Вт) и 2 порта DC5521 (всего 96 Вт).

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Зарядная станция имеет размеры 235 x 215 x 290 мм и весит около 10,7 кг. Также есть встроенный светодиодный индикатор с режимами теплый, холодный и SOS. Через приложение Bluetti можно получить несколько дополнительных функций, таких как дистанционный запуск, режим сна и таймер для питания по расписанию.

Цена Bluetti Elite 100 mini — 429 долларов (около 19 110 грн).

Bluetti Elite 30 mini и Bluetti Elite 200 mini

Bluetti Elite 100 mini Фото: Bluetti

Характеристики и цены на Bluetti Elite 30 mini и Elite 200 mini пока не раскрыты. Известно лишь, что Elite 30 mini оснащена аккумулятором LFP емкостью 288 Вт·ч и имеет выходную мощность 300 Вт, тогда как Elite 200 mini предлагает аккумулятор LFP емкостью 2009 Вт·ч и номинальную выходную мощность 1600 Вт.

Ожидается, что Elite 30 mini и Elite 200 mini официально поступят в продажу в январе 2027 года.

Напомним, что компания Anker представила в Европе относительно недорогую портативную электростанцию Solix S2000.

Фокус также сообщал, что компания Cuktech выпустила портативную зарядную станцию Cuktech Power Bank 600.