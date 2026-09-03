Какой повербанк для ноутбука купить в 2026 году: Anker 165 Вт против Ugreen 200 Вт (фото)
Повербанки Anker 165 Вт и Ugreen 200 Вт подходят для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и портативных игровых устройств. Они имеют одинаковую емкость аккумулятора, но отличаются несколькими существенными особенностями.
Чтобы определить лучший повербанк для ноутбука емкостью 25 000 мАч в 2026 году, эксперты портала Gizmochina сравнили модели Ugreen 200W и Anker 165W по ряду критериев.
Скорость зарядки
Ugreen 200W отличается значительно более высокой максимальной мощностью 200 Вт по сравнению со 165 Вт у Anker. Кроме того, его основной порт USB-C способен обеспечивать мощность до 140 Вт. Модель Anker ограничена мощностью 100 Вт на один порт, однако этого вполне достаточно для большинства ноутбуков.
Порты и зарядка нескольких устройств
Anker 165W предлагает более гибкую конфигурацию, поскольку оснащен тремя портами USB-C и одним портом USB-A. Это позволяет заряжать с помощью этого повербанка до четырех устройств одновременно, тогда как Ugreen может подключаться только к трем гаджетам.
Еще одним значительным преимуществом Anker являются два встроенных кабеля USB-C. Они делают портативную зарядку гораздо более удобной для путешествий и повседневного использования, поскольку пользователям не нужно носить с собой дополнительные кабели.
Скорость перезарядки
Anker поддерживает входную мощность до 100 Вт, что позволяет устройству заряжаться быстрее. Компания Anker утверждает, что повербанк можно полностью зарядить примерно за два часа. Для сравнения: входная мощность Ugreen составляет всего 65 Вт.
Дизайн и дисплей
Длина повербанка Ugreen составляет 131 мм, что делает его немного короче, чем 157-миллиметровое устройство Anker. Модель Ugreen весит 592 г, а вес повербанка Anker составляет 595 г, что является довольно незначительной разницей.
Как Anker 165 Вт, так и Ugreen 200 Вт оснащены цифровым дисплеем, однако последний отображает более подробную информацию в режиме реального времени, включая процент заряда батареи, напряжение, ток, входную и выходную мощность.
Вердикт
Ugreen Nexode 25 000 мАч 200 Вт — это лучший вариант для пользователей, для которых приоритетом является максимальная скорость зарядки. Общая выходная мощность 200 Вт и 140 Вт на один порт являются значительным преимуществом для требовательных ноутбуков и других энергоемких гаджетов.
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