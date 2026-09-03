Какой повербанк для ноутбука купить в 2026 году: Anker 165 Вт против Ugreen 200 Вт (фото)

Повербанки Anker 165 Вт и Ugreen 200 Вт подходят для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и портативных игровых устройств. Они имеют одинаковую емкость аккумулятора, но отличаются несколькими существенными особенностями.

Чтобы определить лучший повербанк для ноутбука емкостью 25 000 мАч в 2026 году, эксперты портала Gizmochina сравнили модели Ugreen 200W и Anker 165W по ряду критериев.

Скорость зарядки

Ugreen 200 Вт Фото: ixbt.com

Ugreen 200W отличается значительно более высокой максимальной мощностью 200 Вт по сравнению со 165 Вт у Anker. Кроме того, его основной порт USB-C способен обеспечивать мощность до 140 Вт. Модель Anker ограничена мощностью 100 Вт на один порт, однако этого вполне достаточно для большинства ноутбуков.

Порты и зарядка нескольких устройств

Anker 165W предлагает более гибкую конфигурацию, поскольку оснащен тремя портами USB-C и одним портом USB-A. Это позволяет заряжать с помощью этого повербанка до четырех устройств одновременно, тогда как Ugreen может подключаться только к трем гаджетам.

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Еще одним значительным преимуществом Anker являются два встроенных кабеля USB-C. Они делают портативную зарядку гораздо более удобной для путешествий и повседневного использования, поскольку пользователям не нужно носить с собой дополнительные кабели.

Скорость перезарядки

Anker 165 Вт Фото: Anker

Anker поддерживает входную мощность до 100 Вт, что позволяет устройству заряжаться быстрее. Компания Anker утверждает, что повербанк можно полностью зарядить примерно за два часа. Для сравнения: входная мощность Ugreen составляет всего 65 Вт.

Дизайн и дисплей

Длина повербанка Ugreen составляет 131 мм, что делает его немного короче, чем 157-миллиметровое устройство Anker. Модель Ugreen весит 592 г, а вес повербанка Anker составляет 595 г, что является довольно незначительной разницей.

Как Anker 165 Вт, так и Ugreen 200 Вт оснащены цифровым дисплеем, однако последний отображает более подробную информацию в режиме реального времени, включая процент заряда батареи, напряжение, ток, входную и выходную мощность.

Вердикт

Ugreen Nexode 25 000 мАч 200 Вт — это лучший вариант для пользователей, для которых приоритетом является максимальная скорость зарядки. Общая выходная мощность 200 Вт и 140 Вт на один порт являются значительным преимуществом для требовательных ноутбуков и других энергоемких гаджетов.

Напомним, что компания Lenovo представила гибридный внешний аккумулятор 2-in-1 Hybrid Power Bank 140W 10.2K.

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