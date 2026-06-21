Мощный повербанк для ноутбука 140 Вт: сколько стоит новинка Lenovo со встроенным дисплеем

Компания Lenovo представила на китайском рынке 2-in-1 Hybrid Power Bank 140W 10.2K. Гаджет объединяет функции классического внешнего аккумулятора и сетевого адаптера питания.

Новинка предназначена для зарядки ноутбуков, смартфонов и другой электроники. Встроенной емкости достаточно для нескольких полных зарядок современного смартфона, пишет Gizmochina.

Технические характеристики и мощность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 10200 мАч. На верхней панели корпуса расположены два разъема USB Type-C. Рабочая выходная мощность меняется в зависимости от режима использования:

Режим внешнего аккумулятора: оба порта (USB-C1 и USB-C2) выдают мощность до 65 Вт.

Режим сетевого зарядного устройства (от розетки): мощность порта USB-C1 увеличивается до 140 Вт, порт USB-C2 сохраняет лимит в 65 Вт.

Устройство поддерживает широкий набор протоколов зарядки, включая USB PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC, FCP, а также фирменные стандарты Lenovo VDM и Motorola. Производитель предусмотрел отдельный гибридный режим, который активируется при подключении к сети переменного тока и комбинирует функции зарядки и пауэрбанка.

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Повербанк Lenovo 2-in-1 Hybrid Power Bank 140W Фото: Lenovo

Cмарт-экран и система защиты

Гаджет оснащен цветным 1,3-дюймовым дисплеем и кастомным пользовательским интерфейсом. Экран выводит информацию о рабочих параметрах в режиме реального времени в виде графиков и цифр. На дисплей транслируются:

Текущий уровень заряда батареи.

Выходная мощность.

Температура аккумулятора.

Активный статус работы и гибридный режим.

Встроенная система безопасности непрерывно мониторит состояние гаджета. При обнаружении аномалий на дисплей выводятся предупреждения о коротком замыкании, перегрузке, обрыве цепи, а также о слишком высокой или низкой температуре.

Цена в Китае: 409 юаней (около 60 долларов).

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