Мощный повербанк для ноутбука 140 Вт: сколько стоит новинка Lenovo со встроенным дисплеем
Компания Lenovo представила на китайском рынке 2-in-1 Hybrid Power Bank 140W 10.2K. Гаджет объединяет функции классического внешнего аккумулятора и сетевого адаптера питания.
Новинка предназначена для зарядки ноутбуков, смартфонов и другой электроники. Встроенной емкости достаточно для нескольких полных зарядок современного смартфона, пишет Gizmochina.
Технические характеристики и мощность
Емкость встроенного аккумулятора составляет 10200 мАч. На верхней панели корпуса расположены два разъема USB Type-C. Рабочая выходная мощность меняется в зависимости от режима использования:
- Режим внешнего аккумулятора: оба порта (USB-C1 и USB-C2) выдают мощность до 65 Вт.
- Режим сетевого зарядного устройства (от розетки): мощность порта USB-C1 увеличивается до 140 Вт, порт USB-C2 сохраняет лимит в 65 Вт.
Устройство поддерживает широкий набор протоколов зарядки, включая USB PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC, FCP, а также фирменные стандарты Lenovo VDM и Motorola. Производитель предусмотрел отдельный гибридный режим, который активируется при подключении к сети переменного тока и комбинирует функции зарядки и пауэрбанка.
Cмарт-экран и система защиты
Гаджет оснащен цветным 1,3-дюймовым дисплеем и кастомным пользовательским интерфейсом. Экран выводит информацию о рабочих параметрах в режиме реального времени в виде графиков и цифр. На дисплей транслируются:
- Текущий уровень заряда батареи.
- Выходная мощность.
- Температура аккумулятора.
- Активный статус работы и гибридный режим.
Встроенная система безопасности непрерывно мониторит состояние гаджета. При обнаружении аномалий на дисплей выводятся предупреждения о коротком замыкании, перегрузке, обрыве цепи, а также о слишком высокой или низкой температуре.
- Цена в Китае: 409 юаней (около 60 долларов).
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