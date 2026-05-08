Небольшой, но мощный повербанк для ноутбука: какая модель достойна внимания в 2026 году (фото)

Компания INIU выпустила ультракомпактный повербанк INIU Cougar P63, мощности которого достаточно для питания ноутбуков, камер и даже дронов.

Повербанк INIU Cougar P63 на 30% меньше своих конкурентов, предлагающих аналогичную емкость. Это стало возможным благодаря запатентованным архитектурам аккумуляторов высокой плотности TinyCell и HyperStack, отмечает Android Authority.

Что может зарядить INIU Cougar P63

Хотя INIU Cougar P63 весит всего 392 г, он имеет емкость 25 000 мАч и мощность 100 Вт. Повербанк оснащен портом USB-C PD 3.0 с выходной мощностью 100 Вт, что позволяет ему заряжать MacBook Pro и новейшие ноутбуки на Windows.

Емкости Cougar P63 достаточно, чтобы обеспечить до 17 часов работы ноутбука. Он также позволяет несколько раз зарядить дрон, зеркальную камеру или портативное игровое устройство, такое как Steam Deck, ROG Ally или Nintendo Switch.

Другие преимущества INIU Cougar P63

Поскольку Cougar P63 одобрен авиакомпаниями, он является идеальным вариантом для путешествий. Более того, повербанк имеет встроенный кабель USB-C, который также служит ручкой для переноски. Это позволяет не носить с собой дополнительный зарядный кабель.

Еще одним плюсом Cougar P63 является прочность. В ходе испытаний повербанк сбрасывали с высоты 1,2 метра, подвергали сильному холоду и другим условиям, с которыми можно столкнуться в походе или во время съемки на природе. Встроенный кабель также может выдержать более 10 000 изгибов.

Что касается зарядки самого повербанка, он полностью заряжается за 84 минуты. Это намного быстрее, чем могут предложить другие устройства емкостью 25 000 мАч, ведь обычно им требуется 3-4 часа для полной зарядки.

В общем Cougar P63 прекрасно подходит для удаленных работников, которым нужна быстрая зарядка ноутбука, создателей контента, которые используют несколько дронов и камер в дороге, или геймеров, которые хотят долго играть на своих портативных устройствах вне дома.

Цена INIU Cougar P63 в Украине — от 3 600 грн.

