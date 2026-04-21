Мощный повербанк для ноутбука: Lenovo выпустила новую модель на 20 000 мАч (фото)
Компания Lenovo ThinkPlus представила новый портативный внешний аккумулятор, мощности которого достаточно для зарядки ноутбука во время отключений света.
Lenovo ThinkPlus Retractable Cable High-Power может одновременно питать до трех устройств и поддерживает ряд протоколов быстрой зарядки. Детали раскрыл портал ITHome.
Новый повербанк Lenovo ThinkPlus предлагает мощность 190 Вт и емкость 20 000 мАч. Среди преимуществ устройства — встроенный TFT-дисплей, отображающий информацию о зарядке, и выдвижной двунаправленный кабель USB-C длиной 75 см.
Этот встроенный кабель обеспечивает выходную мощность до 140 Вт и может использоваться для зарядки самого повербанка с мощностью до 100 Вт. Lenovo также утверждает, что он позволяет зарядить ноутбук до 58% за 30 минут.
Два других выхода — это порт USB-C, который также обещает мощность до 140 Вт, и порт USB-A мощностью до 30 Вт. Максимальная суммарная мощность 190 Вт достигается при одновременном использовании кабеля USB-C и порта USB-C, обеспечивающих соответственно 125 Вт и 65 Вт.
Повербанк уже официально вышел в Китае. Дату глобального релиза компания пока не сообщала.
- Стартовая цена Lenovo ThinkPlus Retractable Cable High-Power — 349 юаней (около 2 260 грн).
