Идеальный повербанк для ноутбука: вышел новый Cuktech 10 Ultra мощностью 100 Вт (фото)

Компания Cuktech представила новое портативное зарядное устройство Cuktech 10 Ultra, оснащенное умным дисплеем с сенсорным управлением.

Cuktech 10 Ultra позиционируется как повербанк для ноутбуков, планшетов, смартфонов и наушников. Характеристики зарядного устройства раскрыл Notebookcheck.

Сообщается, что Cuktech 10 Ultra обеспечивает максимальную выходную мощность 100 Вт через четыре порта, включая три USB-C и один USB-A. При использовании одного порта мощность распределяется следующим образом: 100 Вт (USB-C1/C2), 45 Вт (USB-C3) и 18 Вт (USB-A).

Cuktech 10 Ultra Фото: Cuktech

Когда все порты используются одновременно, выходная мощность меняется на 45 Вт, 45 Вт, 10 Вт и 10 Вт соответственно. Повербанк также получил 8-уровневую систему защиты, включая защиту от перенапряжения и короткого замыкания.

Відео дня

Cuktech 10 Ultra работает на технологии GaN, которая повышает эффективность и улучшает тепловые характеристики. Интеллектуальное динамическое распределение мощности также обеспечивает оптимальное распределение энергии между всеми подключенными устройствами.

Важно

Еще одним преимуществом Cuktech 10 Ultra стал встроенный 1,57-дюймовый смарт-дисплей с сенсорным управлением и яркостью до 700 нит. Он обеспечивает доступ к дополнительным настройкам и данным о зарядке, такой как состояние температуры, мощность в режиме реального времени, напряжение и ток.

По данным Cuktech, этот повербанк идеально совместим со всеми современными устройствами, включая MacBook, iPhone серии 17/16, Galaxy S26 и Pixel.

