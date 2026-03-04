Универсальный повербанк для ноутбука и не только: лучшая модель по результатам тестов

Повербанк Alogic Roam может использоваться как беспроводная зарядная станция для нескольких устройств. Он также достаточно мощный для зарядки ноутбука.

Alogic Roam предлагает общую максимальную выходную мощность 100 Вт и номинальную емкость 21 000 мАч. Универсальность и наличие встроенного кабеля делает этот повербанк идеальным вариантом для путешествий, отмечают эксперты Wirecutter.

Alogic Roam

Alogic Roam имеет больше всего вариантов зарядки из всех рекомендованных повербанков для ноутбуков. Эта модель имеет встроенный кабель USB-C, который поддерживает входную мощность до 65 Вт и выходную мощность 100 Вт, два порта USB-C PD и три беспроводные зарядные панели.

Основная беспроводная зарядная панель совместима со стандартом Qi2, поэтому имеет внутренние магниты для надежного крепления совместимых устройств, включая большинство iPhone и несколько телефонов Android. Она раскладывается, превращаясь в подставку для телефона с регулируемым углом наклона.

Відео дня

Зарядка гаджетов от повербанка Alogic Roam от повербанка Alogic Roam Фото: Foundry

В целом этот повербанк является достаточно компактным и удобным. Дополнительная панель под подставкой предназначена для зарядки наушников, а последняя раскладывается и превращается в зарядное устройство для смарт-часов. Эти панели не магнитные и недостаточно мощные для зарядки телефона, но они заряжают большинство небольших гаджетов с поддержкой Qi.

Важно

Samsung впервые выпустила магнитный повербанк: для каких смартфонов он подойдет (видео)

Alogic Roam имеет прочный корпус, изготовленный из матового алюминия и черного пластика. Сбоку есть небольшой экран, который показывает процент остатка заряда батареи крупным шрифтом.

"Если вам нужно чрезвычайно универсальное портативное зарядное устройство для путешествий, приобретите Alogic Roam", — подытожили эксперты.

Напомним, Anker A1383 стал лучшим повербанком для ноутбука со встроенным кабелем по результатам тестирования.

Фокус также сообщал, что Nitecore выпустила новый повербанк Carbo на 20 000 мАч, способный заряжать ноутбуки.