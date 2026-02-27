Легкий, но мощный повербанк для ноутбука: какую модель можно купить в 2026 году (фото)

Компания Nitecore дополнила свою серию повербанков Carbo моделью на 20 000 мАч. Новое портативное зарядное устройство было представлено на выставке IWA 2026.

Повербанк Nitecore Carbo 20 может выдавать до 65 Вт, что делает его пригодным для ноутбуков и других более крупных гаджетов. Об этом пишет Notebookcheck.

Сообщается, что новый повербанк стал большей версией легкого Carbo на 10 000 мАч. Кроме большей емкости Carbo 20 обещает более высокую эффективность при зарядке устройств, однако подробные технические характеристики пока отсутствуют.

Nitecore Carbo 20

Nitecore Carbo 20 получил пластиковый корпус, армированный углеродным волокном, также известным как карбон. Это делает повербанк одновременно легким около 400 граммов, прочным и водонепроницаемым. Заявленный вес составляет около 400 граммов.

Опрос Считаете ли вы "Дія" и подобные продукты безопасными? Опрос открыт до Да Нет Голосувати

В отличие от других повербанков Nitecore, новый Carbo 20 оснащен небольшим дисплеем, который показывает остаток заряда в процентах. Также есть два порта USB-C для зарядки гадежтов, один из которых можно использовать для подзарядки самого повербанка.

Ожидается, что Nitecore Carbo 20 выйдет во втором квартале 2026 года. Хотя цена пока не разглашается, эксперты прогнозируют достаточно высокую стоимость. К примеру, Carbo 10000 второго поколения сейчас стоит около 119 долларов.

Напомним, компания Samsung представила магнитный повербанк Qi2 Magnet, совместимый с Galaxy S26 и Galaxy S25.

Фокус также сообщал, что эксперты выбрали пять лучших повербанков для зарядки ноубуков.