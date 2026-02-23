Лучший повербанк для ноутбука в 2026 году: топ 5 моделей по результатам тестирования (фото)

Большинство современных повербанков прекрасно подходят для зарядки смартфонов, однако они обычно недостаточно мощные, чтобы обеспечить работу ноутбука во время отключений света.

Эксперты испытали ряд повербанков для ноутбуков, рассмотрев семь основных характеристик: емкость, скорость зарядки, общая выходная мощность, входная мощность, порты USB, портативность и безопасность. Результаты тестирования опубликовал портал Macworld.

Емкий повербанк для ноутбука

EcoFlow RAPID Pro Фото: macworld.com

Повербанк EcoFlow RAPID Pro может похвастаться емкостью 27650 мАч и максимальной выходной мощностью 300 Вт. Одним из его преимуществ является наличие выдвижного кабеля USB-C, встроенного в корпус.

По словам обозревателей, это повербанк может быстро заряжать два 16-дюймовых MacBook Pro на полной мощности. Он имеет два порта USB-C с потенциальной мощностью 65 Вт, однако стоит учитывать отсутствие устаревшего порта USB-A.

Характеристики EcoFlow RAPID Pro:

емкость аккумулятора — 27650 мАч;

самая быстрая выходная мощность — 140 Вт;

общая выходная мощность — 300 Вт;

входная мощность — 280 Вт;

USB-порты: 2x USB-C (140 Вт PD 3.1), 2x USB-C (65 Вт);

Размеры — 16,6 x 5,5 x 5,8 см;

вес — 699 г;

оценка теста Macworld — 120%.

Самый удобный повербанк для ноутбука

Повербанк Anker на 25000 мАч Фото: macworld.com

Повербанк Anker емкостью 25000 мАч и мощностью 165 Вт имеет целых два встроенных кабеля USB-C, один из которых также выполняет роль ручки ля переноски. Устройство продемонстрировало приличную производительность, зарядив 14-дюймовый M2 MacBook Pro до 92%.

Этот повербанк может заряжать несколько устройств одновременно, однако мощность 165 Вт доступна только с двумя устройствами. С тремя и четырьмя гаджетами максимальная выходная мощность ограничена 133 Вт, но достаточно для большинства потребностей.

Характеристики повербанка Anker:

емкость аккумулятора — 25000 мАч;

самая быстрая выходная мощность — 100 Вт;

общая выходная мощность — 165 Вт;

входная мощность — 100 Вт;

USB-порты — 1x USB-C (100 Вт PD 3.0), 2x встроенные кабели USB-C (100 Вт PD 3.0), 1x USB-A (33 Вт);

размеры — 15,7 × 5,4 × 4,9 см;

вес — 595 г;

оценка теста Macworld — 92%.

Легкий и компактный повербанк для ноутбука

INIU Cougar P62-E1 Фото: macworld.com

Несмотря на скромные габариты, внешний аккумулятор INIU Cougar P62-E1 имеет емкость 20000 мАч. Этот повербанк подходит для ноутбуков, которым не нужна максимальная выходная мощность для быстрой зарядки.

Во время тестирования INIU Cougar P62-E1 зарядил 14-дюймовый MacBook Pro до 87%. Хотя этот повербанк не имеет выдвижного кабеля, но он может похвастаться съемным кабелем USB-C, который создает удобную петлю для переноски.

Характеристики повербанка INIU Cougar P62-E1:

емкость аккумулятора — 20000 мАч;

самая быстрая выходная мощность — 65 Вт;

общая выходная мощность — 65 Вт;

входная мощность — 45 Вт;

USB-порты: 1x USB-C (65 Вт PD 3.0), 1x USB-C (35 Вт), 1x USB-A (18 Вт);

Размеры — 11 x 7,1 x 2,9 см;

Вес — 324 г;

оценка теста Macworld — 87%.

Повербанк для ноутбука среднего класса

Anker Prime на 20000 мАч Фото: macworld.com

Anker предлагает два повербанка емкостью 20000 мАч — на 220 Вт и 200 Вт. Первый оснащен двумя портами USB-C PD 3.1 с быстрой зарядкой мощностью 140 Вт и одним портом USB-A мощностью 22,5 Вт. Более старая, но немного дешевле модель на 200 Вт не имеет портов USB-C мощностью 140 Вт PD 3.1, зато имеет два порта USB-C мощностью 100 Вт и порт USB-A мощностью 65 Вт.

Оба повербанки имеют четкий дисплей, но только модель на 220 Вт работает с приложением Anker. По словам экспертов, они прекрасно подойдут для 14-дюймового MacBook Pro, 13-дюймового или 15-дюймового MacBook Air.

Характеристики Anker Prime 20000 мАч:

емкость аккумулятора — 20000 мАч;

самая быстрая выходная мощность — 140 Вт;

общая выходная мощность — 220 Вт;

входная мощность — 100 Вт;

USB-порты — 2x USB-C (140 Вт PD 3.1), 1x USB-A (22,5 Вт);

размеры — 4,4 x 5,0 x 14,7 см;

вес — 529 г;

оценка теста Macworld — 102%.

Бюджетный повербанк для ноутбука

Cuktech 15 Ultra Фото: macworld.com

Тонкий повербанк Cuktech 15 Ultra обеспечивает емкость 20000 мАч и выходную мощность 140 Вт, чего достаточно, чтобы быстро зарядить даже 16-дюймовый MacBook Pro. Чтобы получить как можно больше энергии за короткое время, можно воспользоваться опцией Beast Mode.

Характеристики Cuktech 15 Ultra:

емкость аккумулятора — 20000 мАч;

самая быстрая выходная мощность — 140 Вт;

общая выходная мощность — 165 Вт;

входная мощность — 165 Вт;

USB-порты — 1x USB-C (140 Вт PD 3.1), 1x USB-C (65 Вт PD 3.0), 1x USB-A (18 Вт);

размеры — 15,2 x 5,7 x 4,4 см;

вес — 590 г;

оценка теста Macworld — 123%.

Напомним, Ugreen выпустила повербанк Nexode, способный одновременно питать до трех устройств, включая мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.

Фокус также сообщал, что компания Sharge разработала мощный повербанк Shargeek 300, который также подходит для зарядки ноутбуков.