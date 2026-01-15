Можно работать без света: эксперт посоветовал мощный повербанк для ноутбука (фото)

Компания Ugreen выпустила портативное зарядное устройство Nexode Power Bank, способное одновременно питать до трех устройств, включая мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.

Ugreen Nexode Power Bank может похвастаться емкостью 25000 мАч и мощностью 145 Вт, что делает его идеальным повербанком для ноутбука. Своими впечатлениями о пользовании устройством поделился обозреватель портала Creative Bloq Пол Хаттон.

Ugreen Nexode имеет габариты примерно как два больших смартфона, сложенные вместе, и весит чуть более 500 г. Это немного тяжелее, чем некоторые портативные альтернативы, но аккумуляторные элементы высокой плотности требуют дополнительного веса.

Дисплей Ugreen Nexode

Одной из особенностей дизайна Nexode является встроенный цифровой дисплей. В отличие от более старых моделей, которые использовали серию мигающих точек, этот повербанк использует яркий цифровой светодиодный индикатор, который показывает точный процент заряда батареи, хоть и немного размыто.

Зарядное устройство имеет два порта USB-C и один порт USB-A. По словам обозревателя, это хорошее решение в пользу новых технологий, особенно учитывая растущую популярность устройств USB-C. Один из этих портов предлагает пиковую мощность 140 Вт, но только если другие порты не используются.

Порты Ugreen Nexode

Основной порт USB-C обеспечивает зарядку мощностью 140 Вт, что достаточно для зарядки ноутбука. Эксперт отметил, что часто заряжает одновременно ноутбук и телефон.

Среди незначительных недостатков Ugreen Nexode обозреватель назвал мощность зарядки 65 Вт. Это означает, что повербанк заряжается около двух часов с совместимым зарядным устройством, а с более распространенным зарядным устройством на 30 Вт — более четырех часов. Несмотря на это, в целом устройство получило положительную оценку.

"Если вы ищете надежный внешний аккумулятор для зарядки телефона и ноутбука, то это предложение от Ugreen стоит внимания", — подытожил Хаттон.

Напомним, Ugreen представила новый многофункциональный повербанк MagFlow Qi2 мощностью 25 Вт с поддержкой беспроводной зарядки.

Фокус также сообщал, что в 2026 году ожидается выпуск сверхтонкого повербанка Nomad N1 с полутвердотельным аккумулятором.