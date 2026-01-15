Можно работать без света: эксперт посоветовал мощный повербанк для ноутбука (фото)
Компания Ugreen выпустила портативное зарядное устройство Nexode Power Bank, способное одновременно питать до трех устройств, включая мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.
Ugreen Nexode Power Bank может похвастаться емкостью 25000 мАч и мощностью 145 Вт, что делает его идеальным повербанком для ноутбука. Своими впечатлениями о пользовании устройством поделился обозреватель портала Creative Bloq Пол Хаттон.
Ugreen Nexode имеет габариты примерно как два больших смартфона, сложенные вместе, и весит чуть более 500 г. Это немного тяжелее, чем некоторые портативные альтернативы, но аккумуляторные элементы высокой плотности требуют дополнительного веса.
Одной из особенностей дизайна Nexode является встроенный цифровой дисплей. В отличие от более старых моделей, которые использовали серию мигающих точек, этот повербанк использует яркий цифровой светодиодный индикатор, который показывает точный процент заряда батареи, хоть и немного размыто.
Зарядное устройство имеет два порта USB-C и один порт USB-A. По словам обозревателя, это хорошее решение в пользу новых технологий, особенно учитывая растущую популярность устройств USB-C. Один из этих портов предлагает пиковую мощность 140 Вт, но только если другие порты не используются.
Основной порт USB-C обеспечивает зарядку мощностью 140 Вт, что достаточно для зарядки ноутбука. Эксперт отметил, что часто заряжает одновременно ноутбук и телефон.Важно
Среди незначительных недостатков Ugreen Nexode обозреватель назвал мощность зарядки 65 Вт. Это означает, что повербанк заряжается около двух часов с совместимым зарядным устройством, а с более распространенным зарядным устройством на 30 Вт — более четырех часов. Несмотря на это, в целом устройство получило положительную оценку.
"Если вы ищете надежный внешний аккумулятор для зарядки телефона и ноутбука, то это предложение от Ugreen стоит внимания", — подытожил Хаттон.
Напомним, Ugreen представила новый многофункциональный повербанк MagFlow Qi2 мощностью 25 Вт с поддержкой беспроводной зарядки.
Фокус также сообщал, что в 2026 году ожидается выпуск сверхтонкого повербанка Nomad N1 с полутвердотельным аккумулятором.