Одновременно заряжает 5 гаджетов: вышел повербанк с панелями для беспроводной зарядки (фото)

Компания Ugreen представила новый многофункциональный повербанк MagFlow Qi2 мощностью 25 Вт с поддержкой беспроводной зарядки.

Повербанк MagFlow Qi2 имеет складную конструкцию и может использоваться для одновременной зарядки до пяти устройств, отмечает Notebookcheck.

Новое устройство Ugreen имеет аккумулятор емкостью 20 000 мАч. Этого достаточно, чтобы зарядить iPhone 17 3,7 раза или Samsung Galaxy S25 Ultra 2,7 раза. Повербанк заряжается через USB-C с поддержкой сквозной зарядки, а встроенный TFT-дисплей отображает уровень заряда батареи и информацию о зарядке.

MagFlow Qi2 Фото: UGREEN

На передней панели MagFlow Qi2 расположена беспроводная зарядная панель с сертификатом Qi2. Ее можно использовать для зарядки совместимого смартфона мощностью до 25 Вт. Например, iPhone 17 Pro Max может зарядиться на 50% за 38 минут.

Відео дня

MagFlow Qi2 Фото: UGREEN

Также есть возможность регулировать угол наклона панели. Если поднять эту панель, можно увидеть второй выход для беспроводной зарядки, однако его максимальная мощность ниже — 5 Вт.

Важно

Ваш повербанк может взорваться из-за этих привычек: эксперты рассказали, чего нельзя делать

Кроме того, MagFlow Qi2 имеет три USB-выхода: встроенный кабель USB-C, порт USB-C и порт USB-A. Максимальная выходная мощность USB-C составляет 100 Вт, что, по словам компании, позволит вам зарядить MacBook Pro до 43% за полчаса. Порт USB-A обеспечивает мощность до 10 Вт, а кабель и порт USB-C поддерживают входную мощность до 65 Вт.

Напомним, в 2026 году ожидается выпуск повербанка Nomad N1, который получил самый тонкий в мире корпус и безопасный полутвердотельный аккумулятор.

Фокус также сообщал, что компания Anker представила три новые версии своего устройства Anker Zolo Power Bank, которое появилось в конце 2025 года.