Ваш повербанк может взорваться из-за этих привычек: эксперты рассказали, чего нельзя делать

Повербанки стали незаменимыми во время отключений света, однако неправильная эксплуатация делает эти устройства взрывоопасными и может привести к трагедии.

Повербанки представляют значительную пожарную опасность, если с ними неправильно обращаться. Эксперты выделяют три привычки, которые увеличивают риск теплового взрыва, пишет газета The Nation со ссылкой на Департамент предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий (DDPM) Таиланда.

Первой распространенной ошибкой является зарядка в замкнутом, горячем пространстве, например, внутри автомобиля, припаркованного на солнце, или возле включенного компьютера. Это основная причина раздувания аккумулятора.

Специалисты также не рекомендуют заряжать свой телефон через повербанк, когда само зарядное устройство подключено к сети. Такая "проходная" зарядка приводит к чрезмерному внутреннему нагреву.

Третья привычка, вредящая повербанкам — полная разрядка. Регулярное падение заряда аккумулятора ниже 30% может ухудшить состояние внутренних элементов, что сделает их нестабильными во время следующего цикла зарядки.

"Повербанк — это, по сути, химический накопитель энергии; если он выходит из строя из-за нагрева или неправильного использования, он может стать серьезной пожарной опасностью", — подчеркнул генеральный директор DDPM Тирапат Катчамат.

Эксперты также предоставили советы, которые позволят уменьшить риск взрыва повербанка:

не используйте повербанк, уровень заряда которого составляет менее 30%, и не допускайте полной разрядки;

немедленно отсоединяйте повербанк от сети, как только он зарядится на 100%;

держите повербанк подальше от прямых солнечных лучей и сред с высокой температурой;

регулярно проверяйте повербанк на наличие "вздутия" или набухания.

"Мы наблюдаем слишком много инцидентов, когда простое отсутствие осведомленности превращает ежедневное удобство в опасную для жизни аварию. Безопасность должна быть важнее удобства", — подытожил Тирапат.

Напомним, компания Iniu отозвала свои повербанки емкостью 10 000 мАчз с номером модели BI-B41 из-за сообщений о перегреве и возгорании.

Фокус также писал о том, компания BMX представила повербанки SolidSafe с полутвердотельными аккумуляторами, которые являются более безопасными и эффективными, чем обычные литий-ионные.