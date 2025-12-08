Одна деталь доказывает, что ваш повербанк устарел: что надо проверить

Производители повербанков отказались от использования порта micro-USB много лет назад. Поэтому наличие этого разъема в портативном зарядном устройстве свидетельствует о том, что он уже устарел.

О micro-USB в повербанках пишет технический журналист издания How-To Geek Сидни Батлер. Он отмечает, что этот низкопрофильный порт был идеальным решением в свое время, когда телефоны также использовали его. Однако сейчас micro-USB в повербанке является самым ярким признаком того, что "начинка" устройства тоже принадлежит к прошлой эпохе технологий.

"Если он заряжается через micro-USB, то он уже старый. Потенциально древний. Производители отказались от micro-USB много лет назад, поэтому даже "новый" внешний аккумулятор с этим разъемом имеет устаревшие компоненты", — пишет журналист.

Самая большая проблема этого разъема заключается в том, что он не может передавать много энергии: стандартная спецификация micro-USB составляет максимум 2 А при 5 В, что составляет около 10 Вт. Чтобы зарядить внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч и более, понадобятся едва ли не сутки.

Відео дня

Кроме того, автор статьи отметил из своего личного опыта, что micro-USB часто ломается — это было одной из причин быстрого обретения популярности портом USB-C.

Если повербанк имеет micro-USB, это означает, что его аккумулятор уже не в лучшем состоянии из-за возраста, поскольку литиевая батарея является наиболее нестабильной и портится от нагрева и с каждым циклом зарядки. Также такие портативные зарядные устройства обычно имеют старые USB-порты с низкой мощностью и значительно примитивную электронику.

Так выглядит устаревший разъем micro-USB

Повербанки с USB-C

По словам автора статьи, современный порт USB-C по техническим характеристикам опережает micro-USB "на световые годы". Обычно современные повербанки поддерживают USB-C PD (Power Delivery), который способен обеспечивать гораздо большую мощность и не только заряжать, но и одновременно питать устройство.

Когда есть смысл обновить повербанк

При этом журналист отметил, что не советует выбрасывать рабочее портативное зарядное устройство, если порт micro-USB работает, чтобы не создавать лишних электронных отходов. Однако если это основной повербанк, его стоит перевести в более легкий вариант.

Кроме того, стоит оценить, обеспечивает ли старое устройство столько же зарядок телефона, как более новая модель, и насколько хорошо оно держит заряд. Еще одним неудобством является необходимость носить кабель micro-USB, чтобы подзаряжать повербанк.

Автор материала добавил, что новые литиевые аккумуляторы (такие как LiFePo4) в современных зарядных устройствах заряжаются быстрее, дольше служат и их емкость гораздо больше при тех же размерах.

Напомним, 4 ноября медиа slashgear.com рассказывало, что ни в коем случае не стоит подключать к внешнему аккумулятору. Нужно учитывать мощность приборов.

23 октября издание techradar.com назвало лучшие повербанки 2025 года на случай длительных отключений света.