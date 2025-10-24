Лучшие повербанки 2025 года на случай блэкаута: Anker, Iniu для мобильной техники (фото)

Вопрос, какой повербанк купить, становится вдвойне актуальным в контексте нынешних отключений электроэнергии. Впереди зима, так что вероятность блэкаутов возрастет еще больше, и надо позаботиться о том, чтобы ваши гаджеты всегда были заряжены.

При выборе повербанка надо учитывать не только скорость зарядки, отмечает techradar.com. Эксперты издания протестировали внешние аккумуляторы разных брендов и назвали лучшие в нескольких категориях

Anker MagGo (10K, Slim)

Эту модель назвали лучшим универсальным повербанком. Его емкость – 10 000 мАч, а общая мощность – 15 Вт.

Повербанк Anker MagGo 1 (10K, Slim) Фото: techradar.com

Главная фишка – возможность быстрой зарядки. Например, в тестах экспертов он оказался самым быстрым внешним аккумулятором MagSafe и заряжает iPhone менее чем за два часа. К тому же, это очень тонкий повербанк, и его удобно брать с собой в дорогу.

Iniu P50-E1

Лучший миниатюрный повербанк. Емкость – те же 10 000 мАч, общая мощность – 45 Вт.

Повербанк Iniu P50-E1 Фото: techradar.com

Благодаря компактному дизайну этот повербанк без проблем помешается даже в кармане, но при этом вполне мощный. Особенно впечатляет выходная мощность 45 Вт, поддерживающая быструю зарядку. Совместимые телефоны, такие как Samsung Galaxy S25 Ultra, действительно заряжаются очень быстро.

Anker 737 PowerCore

Это лучший внешний аккумулятор для продвинутых пользователей. Емкость: - уже 24 000 мАч, а общая мощность – целых 140 Вт.

Повербанк Anker 737 PowerCore Фото: techradar.com

Отлично заряжает высокопроизводительные ноутбуки (например, MacBook Pro). Экспертам очень понравился цветной экран, который показывает данные о зарядке в режиме реального времени.

Anker MagGo (10K)

Лучший магнитный повербанк. Емкость – 10 000 мАч, общая мощность – 27 Вт. Его в первую очередь оценят владельцы новых iPhone.

Повербанк Anker MagGo (10K) Фото: techradar.com

У повербанка есть удобная откидная подставка, и в сочетании с MagSafe это позволяет устанавливать iPhone как в альбомной, так и в портретной ориентации. Есть и умный дисплей, позволяющий быстро проверить процентный уровень заряда аккумулятора.

