Новая станция Anker с солнечными панелями заряжается невероятно быстро: в чем секрет

Anker Solix представила C1000 Gen 2 — самую быструю в мире портативную зарядную станцию в своем классе. Новинка может полностью зарядиться от розетки всего за 49 минут, а также поддерживает питание от солнечных панелей мощностью до 600 Вт.

Новая станция емкостью 1024 Втч и выходной мощностью 2000 Вт позиционируется как самая быстрая на рынке благодаря технологии HyperFlash. При этом, помимо рекордно быстрой зарядки от сети, она способна принимать до 600 Вт энергии от солнечных панелей, что делает аксессуар универсальным решением для автономного энергоснабжения, пишет PV Magazine.

Для достижения максимальной скорости зарядки необходимо включить режим UltraFast Charge Mode в мобильном приложении. Станция оснащена пятью розетками переменного тока и тремя портами USB-C (из которых два по 140 Вт). Это позволяет запитывать практически любую бытовую технику. Кроме того, станция поддерживает функцию источника бесперебойного питания (ИБП) с временем переключения менее 10 миллисекунд, что критически важно для медицинского оборудования или сетевых устройств.

В основе C1000 Gen 2 лежат аккумуляторы LFP4 третьего поколения с технологией InfiniPower, рассчитанные на 4000 циклов зарядки. При этом новинка стала на 14% меньше и на 11% легче по сравнению с аналогичными устройствами, включая предыдущую модель.

Продажи Anker Solix C1000 Gen 2 стартуют 8 сентября. Цена для первых покупателей, зарегистрировавшихся на сайте производителя, составит $429, в то время как стандартная розничная стоимость — $799.

