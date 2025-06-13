Миллионы повербанков взрываются и горят: что происходит с устройствами

Китайская компания Anker отозвала свой повербанк PowerCore 10000 (модель A1263) из-за «потенциальной проблемы» с литий-ионным аккумулятором. Этому предшествовала серия жалоб на то, что повербанк взорвался и загорелся.

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Было получено 19 жалоб на взрывоопасное устройство, они касались 1 158 000 повербанков, которые были проданы онлайн в период с июня 2016-го по декабрь 2022 года, сообщает The Verge.

Инциденты с повербанками привели к получению пользователями ожогов – к счастью, незначительных – и убыткам на общую сумму более 60 тыс. долларов.

Проблемные батареи можно определить по логотипу Anker, выгравированному сбоку, и номеру модели A1263, напечатанному на нижнем крае.

Где найти информацию о батарее повербанка Фото: Anker

Правда, отозваны будут только устройства, проданные в США с соответствующими серийными номерами. Пострадавшим предлагают на выбор либо подарочную карту номиналом 30 долларов (стоимость отозванной батареи составляет около 27 долларов), либо бесплатный повербанк Anker емкостью 10 000 мАч в качестве замены (речь идет о модели A1388). Это улучшенный поверанк с индикатором уровня заряда и шнуром для зарядки с разъемом USB-C.

Аккумуляторы, которые подпадают под категорию отозванных, рекомендовано утилизировать безопасно – для этого их надо отвезти на соответствующее предприятие. Самостоятельно утилизировать литий-ионные аккумуляторы в любом случае слишком опасно, потому что они легко воспламеняются.

Еще пользователям советуют быть внимательными, особенно если они имеют дело с устройствами на литий-конных батареях. Как альтернативу предлагают твердотельные батареи – они дороже, но зато долговечнее и безопаснее.

Ранее Фокус сообщал, что в США была создана батарея, которая не горит и, к тому же, работает в несколько раз быстрее обычной. Речи шла о литий-воздушной батарее, способной работать при комнатной температуре.

Также стало известно, что новая батарея без лития может зарядиться за считанные минуты. Такую батарею разработали индийские ученые, причем им удалось обойти главные проблемы современных литий-ионных аккумуляторов – высокую цену и потребность в редком сырье.