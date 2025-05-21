Дешево и практично: новая батарея без лития может зарядиться за считанные минуты

Индийским исследователям удалось обойти главные проблемы современных литий-ионных аккумуляторов – высокую цену и потребность в редком сырье. Новый натрий-ионный аккумулятор может зарядиться до 80% всего за 6 минут.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

К тому же, новаторская батарея выдерживает более 3000 циклов зарядки.

Новый тип натрий-ионной батареи (SIB) разработала группа ученых из Центра передовых научных исследований им. Джавахарлала Неру.

Из чего сделана новая батарея

Производительность аккумулятора исследователи улучшили тремя важными способами:

во-первых, они сделали частицы очень маленькими, наномасштабными;

во-вторых, каждую частицу они обернули тонким слоем углерода;

в-третьих, добавили небольшое количество алюминия в материал.

Эти шаги помогли аккумулятору заряжаться быстрее и работать более безопасно с течением времени. К тому же, в отличие от лития, запасы которого ограничены, натрий дешев и широко распространен во многих странах мира.

Ещё один плюс – что новая батарея также избегает распространенных рисков литий-ионных типов, таких как опасность возгорания и быстрое изнашивание.

Где пригодится новая батарея

Открытие может оказаться полезным для многих сфер. Одной из ключевых отраслей применения называют электромобили.

Вообще, натрий-ионные батареи могли бы питать устройства, помогать хранить энергию в солнечных и ветровых электростанциях, управлять беспилотниками или поставлять электричество в сельские дома, которые все еще не подключены к электросети.

Новая технология может помочь сделать чистую энергию доступной по всей стране – особенно с учетом жаркого климата Индии.

Ранее Фокус писал, что китайские ученые создали миниатюрную портативную батарею на основе электроактивных микроорганизмов, которая показала возможность самозарядки до 10 циклов. Интересно то, что для такой батареи вообще не нужен литий.